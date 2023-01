Sempre alegre e cativante o jornalista Walmir Peixoto deixou a sua contribuição para o jornalismo. - Reprodução

Sempre alegre e cativante o jornalista Walmir Peixoto deixou a sua contribuição para o jornalismo.Reprodução

Publicado 13/01/2023 10:28 | Atualizado 13/01/2023 13:02

Niterói perdeu na manhã desta sexta-feira (13) o jornalista niteroiense Walmir Peixoto. Segundo as informações, ele estava internado em um hospital na Tijuca para tratar um problema de coração, que já era recorrente.

Foi um duro golpe que chocou amigos e colegas de Walmir Peixoto, que nos últimos anos exercia a função de assessor de imprensa da cantora Mona Vilardo, que falou sobre o assunto.

“Ano passado ele teve um infarto, foi internado e chegou a voltar para casa. Retornou ao hospital semana passada com algumas complicações e nos deixou hoje. Estou ajudando a filha dele a avisar para os amigos. Ainda não tenho informações sobre velório e enterro. Que nosso querido amigo faça uma passagem serena”, disse Mona.

O colega de profissão Augusto Aguiar lamentou lamentou a morte do amigo.

"Uma grande perda para Niterói e outras regiões que tinham no grande profissional a competência para a arte da comunicação", ressaltou Aguiar.

Já o jornalista Webber Lopes disse que sua relação com o Walmyr Peixoto foi em O Fluminense no início da década de 1990. "Ele era editor de Esportes. Ele foi um grande conhecedor da obra de Nelson Rodrigues", ressaltou Webber.

A presidente da Associação Médica Fluminense (AMF), Zelina Caldeira, disse que ficou sem palavras. "Soube há pouco do falecimento. Soube também que ele esteve internado aqui no Hospital Icaraí e depois foi para o Rio. Não tenho detalhes a cerca da doença nem da causa morte. Lamentamos essa grande perda! Walmir foi assessor do Sindicato dos Médicos de Niterói e da Revista da Associação Médica Fluminense", disse a presidente.



Nascido de uma linhagem de jornalistas atuantes, Walmir Peixoto trabalhou nos tempos áureos do “Grande Jornal Fluminense”, e foi repórter de O Globo. Ele passou pela Prefeitura de Niterói, foi assessor do Sindicato dos Médicos de Niterói e Região, trabalhou na Câmara de Vereadores de Niterói, Secretaria de Meio Ambiente de Niterói entre muitos outros passagens em veículos de comunicação.



Walmyr era um bonachão e apaixonado pela comunicação. O sepultamento acontece no Hospital Panamericano, na Tijuca, neste sábado (14/1), às 13h. O velório começa às 10h, na Capela de Nossa Senhora da Conceição - campal 3.

Em apuração...