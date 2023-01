Allan Nascimento atuava no cotidiano escolar de Niterói. - Reprodução

O início do ano está sendo de luto em Niterói. O golpe duro mais recente foi a perda do rei da polêmica: Wolney Trindade, que faleceu na manhã deste domingo (15/01). O bonachão se foi depois de um longo processo de internações em hospitais para tratamento de saúde. Ele foi vice-prefeito, secretário, deputado estadual mas se notabilizou mesmo como vereador.

Várias histórias com admiradores fazem de Wolney uma pessoa especial. "Quem não se lembra da fatídica história do Guanabara? "Wolney era engraçado porque gostava de 'esculhambar' as pessoas", lembrou um radialista.

Segundo o jornalista Vinicius Martins, era no plenário Brigido Tinoco que se sentia à vontade para polemizar e por muitas vezes ruborizar colegas e quem assistia as calorosas sessões em que participava. "Um personagem que teve papel de destaque na política de Niterói na segunda metade do século passado e nos primeiros 10 anos do atual", disse Martins.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse em uma rede social que recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento de Wolney Trindade. "Está muito difícil esse início de ano", disse o secretário de Participação Social, Anderson Pipico, ao comentar a postagem do prefeito. Para Rodrigo Neves Wolney era uma pessoa muito dedicada à vida pública.

"Deixo aqui meus profundos sentimentos à família", disse Comte Bittencourt. Já para o secretário do Idoso de Niterói, Zaf Fernandes, Wolney foi um ótimo colega de parlamento. "Tive a honra de estar ao seu lado na Câmara de Vereadores de Niterói, um grande mestre, pessoa com espírito público", afirmou Zaf.

A Prefeitura de Niterói decretou, neste domingo (15), luto oficial de três dias na cidade pela morte do ex-deputado Wolney Trindade.



“Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Wolney. Foram longos anos de dedicação à vida pública. Ele será sempre lembrado por seu trabalho, luta e espírito crítico. Minha solidariedade e carinho aos familiares e amigos", disse o prefeito Axel Grael.



Wolney, que tinha 82 anos, atuou como vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito de Niterói, deputado estadual e secretário municipal de Segurança e Controle Urbano. No ano passado sofreu um AVC e estava internado em uma clínica de Santa Rosa. A Câmara Municipal foi disponibilizada para o velório.

Ainda na manhã de manhã da sexta-feira (13) faleceu o jornalista niteroiense Walmyr Peixoto. Ele morreu num Hospital na Tijuca. Seu sepultamento foi na tarde do último sábado, na Capela de Nossa Senhora da Conceição, campal 3, no Barreto, sob forte comoção dos amigos e colegas profissionais.

Há três dias também a educação de Niterói sofre a dor do luto pela perda do grande irmão e parceiro Allan Nascimento.

O deputado Waldeck Carneiro disse que sentiu o golpe duro.

"Soube hoje pela manhã da morte repentina do meu queridíssimo amigo e leal companheiro, Allan Nascimento. Meu parceiro em todas as lutas, sempre disponível em todas as horas! Allan pescador, churrasqueiro, remador, folião. Allan do choro fácil, da explosão ruidosa, do coração generoso, do abraço largo, do gesto afetuoso. Allan, amigo das diretoras das escolas, sempre mediando um pedido, atendendo uma demanda, buscando uma solução para tornar mais fácil o cotidiano escolar. Fiel, leal, amigo, parceiro, trabalhador. Sua partida deixa um vazio nas minhas lutas e, sobretudo, no meu coração. Descanse, meu irmão! Obrigado, meu amigo!", escreveu em sua postagem Carneiro.

A diretora da Educação Infantil de Niterói, Patrícia Gomes, relembrou momentos inesquecíveis com Allan Nascimento. "Nossa última viagem para São Pedro da Serra. Estávamos aguardando Vandeca. Como foi divertido este encontro. Ficará muita saudade", disse na postagem a diretora.

Outros internautas expressaram a sua dor. "Estamos com um pouco mais de 15 dias de 2023 e já temos essas tristes notícias no ano que se inicia com esse luto por essas perdas de pessoas que nunca devemos esquecer", disse a dona de casa, Márcia Mendes, em sua postagem da página do Facebook.