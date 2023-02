Ao lado de Rodrigo Neves, o prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoria as unidades de saúde que têm o serviço de pronto atendimento. - Divulgação Ascom PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 17/02/2023 16:10

O prefeito de Niterói, Axel Grael, vistoriou, nesta sexta-feira (17), unidades de saúde que têm o serviço de pronto atendimento. Também acompanharam a visita o secretário Executivo de Niterói, Rodrigo Neves, e a secretária de Saúde, Anamaria Schneider.

A comitiva esteve no Hospital Getúlio Vargas Filho, o Getulinho, no Fonseca, e na Policlínica do Largo da Batalha para averiguar o planejamento dos locais para o atendimento aos pacientes que precisarem utilizar os serviços de Saúde no Carnaval.



“Viemos ao Hospital Pediátrico Getulinho e à Policlínica do Largo da Batalha, que são alguns dos serviços de pronto atendimento mais estratégicos da cidade. O Getulinho é uma unidade que orgulha todos nós de Niterói. Nós reabrimos a emergência do Getulinho em 2013 e hoje o local funciona a todo vapor. No Largo da Batalha, nós temos uma unidade muito ativa que recebe um grande número de pacientes que vem em busca de emergência e dos serviços oferecidos”, disse Grael.



O secretário Executivo, Rodrigo Neves, elogiou o atendimento dos profissionais da Saúde e fez coro às palavras do prefeito.



“Essa vistoria que o prefeito está fazendo é muito importante porque além de acompanhar, é um apoio aos profissionais que vão trabalhar nessa unidade durante o carnaval. A gente fica orgulhoso com os profissionais de saúde pela dedicação e também pelo investimento que foi feito porque quando assumimos aqui estava tudo muito precário. Dez anos depois que abrimos o Getulinho, já foram mais de um milhão de atendimentos, não só de Niterói, mas de toda essa região, de Itaboraí, São Gonçalo, Maricá. No laboratório do Largo da Batalha são realizados 30 mil exames por mês, para atender toda a população dessa região”, conta Neves.



De acordo com a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, as unidades de emergência de Niterói estão com as equipes de prontidão.



“Nosso foco no Carnaval é para os plantões e unidades que trabalham com emergência porque o serviço regular vai funcionar fora do período de carnaval. Nosso principal objetivo é verificar a escala de pessoal, o abastecimento de insumos e material para laboratório e exames. O Samu, que é um serviço da emergência, o 192, também está sempre atento e preparado 24 horas para esse tipo de atendimento”, explica.



Moradora do Badu, a auxiliar de enfermagem Rosimere Saturnino Teixeira, de 59 anos, foi atendida na Policlínica do Largo da Batalha nesta sexta.



“Sempre venho aqui buscar remédio para o meu filho que faz uso de uma medicação especial. Ele é atendido aqui há mais de 10 anos e o acompanhamento que ele tem é muito bom. Os profissionais são excelentes, eles acolhem a gente de verdade. Eu me sinto amparada aqui. O atendimento é muito humanizado”, conta a moradora.



A dona de casa Ana Maria Vieira, de 42 anos, saiu do bairro Travessa Cristiano, em São Gonçalo, e veio a Niterói para buscar atendimento para a filha, Késia, de 10 anos, no Getulinho. “Estou trazendo a minha filha para atendimento porque eu amo o Getulinho. Sou sempre bem atendida pelas médicas e enfermeiras. Nota dez para o prefeito”, parabeniza Vieira.



Emergências – A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, durante o Carnaval, as unidades de urgência e emergência do município estarão funcionando 24 horas por dia, como os hospitais municipais Carlos Tortelly, Getulinho, Psiquiátrico de Jurujuba, Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, Unidade de Urgência Mário Monteiro e os Serviços de Pronto Atendimento do Largo da Batalha e da Engenhoca. O Samu estará de prontidão com sua frota completa. Já as unidades da rede ambulatorial, como módulos do Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde.



Também estarão com funcionamento normal a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) e os serviços de Residência Terapêutica (SRT).



As unidades do Programa Médico de Família, Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde retornam às atividades na quinta-feira (23), assim como a vacinação.





Confira os locais para atendimento de emergência:



Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT, ex-CPN)

Rua Desembargador Athayde Parreiras, 266 – Bairro de Fátima;



Unidade Municipal de Urgência Dr. Mário Monteiro (Umam)

Estrada Francisco da Cruz Nunes Filho, s/n° – Piratininga;



Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional do Largo da Batalha

Rua Vereador Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha;



Serviço de Pronto Atendimento da Policlínica Regional da Engenhoca

Avenida Professor João Brasil, S/Nº – Engenhoca;



Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU – 192);



Emergência psiquiátrica: Hospital Psiquiátrico de Jurujuba (24 horas)

Avenida Quintino Bocaiúva s/n° – Jurujuba;



Emergência do Aparelho Digestivo: Hospital Orêncio de Freitas (24 horas)

Avenida Machado, s/n° – Barreto;



Emergência Infantil: Hospital Getúlio Vargas Filho – (24 horas)

Rua Teixeira de Freitas, s/nº – Fonseca;



Emergência obstétrica: Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira (MMAR)

Avenida Carlos Ermelindo Marins, s/n, Charitas.