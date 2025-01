Niterói: crianças em fase de férias escolares devem fazer seus check-ups - Divulgação

Publicado 21/01/2025 06:16

Niterói - As férias são o momento ideal para aproveitar o tempo livre e cuidar da saúde das crianças. Com a rotina escolar em pausa, fica muito mais fácil agendar aqueles exames de rotina que garantem o bem-estar e o desenvolvimento saudável dos pequenos.

A rede de laboratórios Bittar, em Niterói e São Gonçalo, conta com uma equipe preparada para receber as crianças com todo o cuidado, tornando o momento tranquilo e acolhedor.

Os pequenos são atendidos em espaços lúdicos, ganham certificado de coragem, tatuagens temporárias dos mascotes Bittarzinho e Bittarzinha

"Exames regulares ajudam a prevenir problemas e acompanhar o crescimento saudável das crianças. Cuidar é um ato de amor", comentou a diretora médica patologista clínica, Dra. Christina Bittar.