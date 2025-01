Niterói: segurança reforçada por agentes do Proeis, financiados pelo município - Luciana Carneiro

Niterói: segurança reforçada por agentes do Proeis, financiados pelo municípioLuciana Carneiro

Publicado 21/01/2025 21:42

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhou as ações do programa Cidade Limpa no Fonseca, na manhã desta terça-feira (21). Equipes da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) atuaram na Alameda São Boaventura e na Rua Leite Ribeiro, realizando podas de árvores, limpeza de bueiros, pintura de pontes e calçadas, entre outras melhorias. A região também está recebendo reforço na segurança com agentes da Polícia Militar, financiados pela Prefeitura, através do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

"O programa Cidade Limpa já está dando outra cara ao Fonseca. O bairro está sendo cuidado com o carinho e com o amor que ele merece, assim como outros bairros que estão recebendo esse projeto. Peço que a população colabore, não jogue lixo na rua, ajude os nossos garis, fazendo aquilo que todo cidadão tem que fazer: jogar o lixo na lixeira e enviar as sugestões de conservação pelo Colab. É muito bom ver que o trabalho dos policiais militares, financiados pelo Proeis, está reforçando a segurança na Alameda [São Boaventura] e em outras ruas do bairro", ressaltou o prefeito Rodrigo Neves.

O programa Cidade Limpa foi iniciado pela Prefeitura juntamente com a Operação Caça-Fios, em 2 de janeiro. A ação envolve mais de 450 trabalhadores, divididos em turnos e equipes, atuando em um esforço conjunto para organizar a fiação da cidade, intensificar a limpeza e promover a conservação dos espaços públicos. Já foram realizadas a limpeza de mais de 1 km de rede pluvial, cerca de 450 ralos e 135 caixas. Foram pintados 51 km de meio-fio e 1.447 postes, realizadas capinas em 31 km, além da instalação e troca de 251 papeleiras.

A força-tarefa inclui a retirada de fios soltos, postes inutilizados, pequenas podas de árvores, limpeza de bueiros, pintura de meios-fios e postes, capina e outros serviços. Estão atuando funcionários da Seconser e da Clin.

Os Programas Caça-Fios e Cidade Limpa integram o planejamento do prefeito Rodrigo Neves para os primeiros 100 dias de sua gestão, com foco na transformação da paisagem urbana de Niterói.