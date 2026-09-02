Niterói: autora do livro ?Do Rock a Compostela: Às vezes se ganha, às vezes se aprende? vai autografar sua obra em evento gratuito no Reserva Cultural - Divulgação/Ascom

Niterói: autora do livro ?Do Rock a Compostela: Às vezes se ganha, às vezes se aprende? vai autografar sua obra em evento gratuito no Reserva CulturalDivulgação/Ascom

Publicado 02/09/2026 09:13

Niterói – A escritora, empresária e palestrante Maria Alice Medina estará em Niterói no dia 8 de setembro para promover uma noite de autógrafos e um bate-papo sobre o seu livro "Do Rock a Compostela: Às vezes se ganha, às vezes se aprende". Amplamente conhecida como a "mãe do Rock in Rio ”, a coidealizadora do festival receberá o público em um encontro aberto, às 18h30, na Reservart Galeria, localizada no Reserva Cultural.

A obra de formato grande e capa dura propõe um contraponto fascinante: de um lado, a experiência cosmopolita dos bastidores da história cultural brasileira nos maiores palcos do país; de outro, o silêncio e o desapego de quem já percorreu 14 vezes a pé as rotas medievais do Caminho de Santiago de Compostela. O livro conta com prefácio assinado pela artista plástica Christina Oiticica (esposa do escritor Paulo Coelho) e pelo publicitário Nizan Guanaes.

Rico em conteúdo visual e interatividade, "Do Rock a Compostela" traz uma seleção de inúmeras imagens registradas pela própria autora ao longo de 25 anos de peregrinação utilizando apenas a câmera de seu celular. Além das fotografias originais e reflexões profundas sobre autoconhecimento, as páginas mesclam textos históricos explicativos, frases inspiradoras e inovadores QR codes que direcionam os leitores a vídeos exclusivos capturados durante as jornadas na Espanha.

Com entrada gratuita, o evento será aberto ao público e reunirá literatura, histórias de vida, viagens e experiências de autoconhecimento.



Serviço:



Evento: Bate-papo e noite de autógrafos com Maria Alice Medina

Livro: Do Rock a Compostela: Às vezes se ganha, às vezes se aprende (Editora Vermelho Marinho)

Horário: A partir das 18h30

Data: 08 de setembro

Local: Reservart Galeria (Espaço Reserva Cultural Niterói)

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos, Niterói - RJ

Entrada: Gratuita

