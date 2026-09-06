Niterói: assembleia vai definir a pauta de reivindicações da categoria, que será apresentada à classe patronal para as negociações coletivas Divulgação/Ascom
Rodoviários farão assembleias para negociações coletivas de 2026
A pauta, além de apresentada ao sindicato das empresas (Setrerj), também será encaminhada à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho
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