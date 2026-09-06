Niterói: assembleia vai definir a pauta de reivindicações da categoria, que será apresentada à classe patronal para as negociações coletivas - Divulgação/Ascom

Niterói: assembleia vai definir a pauta de reivindicações da categoria, que será apresentada à classe patronal para as negociações coletivas Divulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 19:49

Niterói - Rodoviários do Leste Fluminense se reúnem em uma série de assembleias, de terça-feira (8/9) a quinta-feira (10/9), para definir a pauta de reivindicações da categoria, que será apresentada à classe patronal para as negociações coletivas deste ano. Haverá assembleias em três municípios, nas sedes do Sindicato dos Rodoviários ( Sintronac ), e as propostas contemplam trabalhadores de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Tanguá.

A pauta, além de apresentada ao sindicato das empresas (Setrerj), também será encaminhada à Justiça do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. A primeira assembleia será em São Gonçalo, a segunda em Itaboraí e a última, em Niterói.

“O sindicato aguarda as propostas da categoria, que serão apresentadas e aprovadas pelos trabalhadores em assembleias, para iniciar as negociações com os patrões. Embora a data-base da categoria no Leste Fluminense seja em 1º de novembro, este ano haverá eleições gerais em outubro e, por isso, faremos nossas reuniões agora em setembro”, explica o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira.

