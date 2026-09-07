Niterói: operações vão coibir as alterações irregulares nos sistemas de escapamento, reduzir a poluição sonora e ampliar a segurança viária - Divulgação/Ascom

Niterói: operações vão coibir as alterações irregulares nos sistemas de escapamento, reduzir a poluição sonora e ampliar a segurança viáriaDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 12:02

Niterói - A Prefeitura, por meio da Nittrans , ultrapassou a marca de 10 mil motociclistas abordados nas ações de fiscalização contra motos barulhentas na cidade em 2026. De janeiro até o início deste mês, 64 operações foram realizadas em diversos bairros da cidade. Além dos 10.106 motociclistas abordados, foram realizadas 1.288 autuações e 465 motos foram recolhidas. Em 53 casos, os canos de descarga irregulares foram substituídos no próprio local da abordagem, permitindo a regularização imediata dos veículos.

O presidente da Nittrans, Nelson Godá, destacou que os números demonstram o alcance e a continuidade do trabalho desenvolvido no município. "Ultrapassar a marca de 10 mil motociclistas abordados mostra a dimensão do trabalho realizado pela Nittrans. Essas operações unem fiscalização e conscientização para combater a poluição sonora, aumentar a segurança no trânsito e garantir mais tranquilidade à população. Nosso objetivo não é apenas autuar, mas orientar os condutores e desestimular o uso indevido do escapamento", afirmou Nelson Godá.

As ações reúnem diversos órgãos como a Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, a Secretaria de Ordem Pública (SEOP), Guarda Municipal e policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar, do Proeis e do Programa Segurança Presente. As operações têm como objetivos coibir as alterações irregulares nos sistemas de escapamento, reduzir a poluição sonora e ampliar a segurança viária. O trabalho também busca conscientizar os motociclistas sobre a importância de manter os veículos dentro das normas e respeitar o direito da população ao sossego.