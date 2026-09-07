Niterói: operações vão coibir as alterações irregulares nos sistemas de escapamento, reduzir a poluição sonora e ampliar a segurança viáriaDivulgação/Ascom
Nittrans ultrapassa 10 mil motociclistas abordados em ações contra motos barulhentas
Fiscalizações este ano já resultaram em 1.288 autuações, 465 motocicletas recolhidas e 53 escapamentos substituídos no local
Grandes empresas escolhem Niterói para investir e ampliar negócios
Infraestrutura, segurança, serviços e mercado consumidor aquecido atraem novos empreendimentos; cidade abriu 5.599 empresas em 2026 e lidera o ranking estadual depois da capital
Musical A Menina de Cor no Theatro Municipal de Niterói
Espetáculo inspirado em uma história real é uma homenagem emocionante à trajetória de Itaiara
Niterói decreta luto pela morte de Paulo Eduardo Gomes
Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, lamentou a morte do ex-vereador do PSOL
Mesmo com chuva, tradicional desfile de 7 de Setembro é realizado no Centro
Evento teve a presença do prefeito Rodrigo Neves, que viu a passagem de militares, agentes da Guarda Municipal, da Nittrans e estudantes das escolas municipais
Novos agentes da Guarda Municipal desfilam no 7 de Setembro
Cerca de 190 guardas civis municipais participam do desfile, que contará com 38 viaturas
Praia do Sossego terá nova etapa de melhorias e concorre à sexta Bandeira Azul
Prefeitura finaliza estudos técnicos para licitar, ainda este ano, intervenções de manutenção e qualificação do acesso, da segurança e da infraestrutura da praia
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