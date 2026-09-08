Niterói: a realização da exposição no mês dedicado à Pessoa com Deficiência reforça a necessidade de ampliar a presença desses artistas nos espaços culturais - Divulgação/Ascom

Niterói: a realização da exposição no mês dedicado à Pessoa com Deficiência reforça a necessidade de ampliar a presença desses artistas nos espaços culturais Divulgação/Ascom

Publicado 08/09/2026 14:29

Niterói - O Centro Cultural Cauby Peixoto , em parceria com a Diretoria de Acessibilidade Cultural da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, recebe a exposição “Sonho e Cores”, da artista plástica mirim Stella Barbosa Moraes, de 9 anos. A abertura será realizada no dia 12 de setembro, às 10h, em uma programação especial que celebra a arte, a diversidade de expressões e o protagonismo de artistas com deficiência.

Realizada durante o mês dedicado à Pessoa com Deficiência, a exposição destaca a importância de garantir espaços de produção, circulação e reconhecimento para artistas com deficiência, além de ampliar o debate sobre acessibilidade cultural e o direito de todas as pessoas de participar da vida cultural.

“Garantir espaços e atrações culturais acessíveis é fundamental para que todas as pessoas possam exercer plenamente o direito à cultura. A exposição da Stella reforça a importância de ampliarmos não apenas o acesso, mas também as oportunidades para que pessoas com deficiência sejam reconhecidas como artistas, produtoras de cultura e protagonistas. Queremos que os equipamentos culturais de Niterói sejam espaços de participação, expressão e convivência, cada vez mais acessíveis e diversos”, destaca a secretária municipal das Culturas de Niterói, Júlia Pacheco.

Stella é uma jovem artista não oralizada, diagnosticada com Trissomia 21 (Síndrome de Down), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Deficiência Intelectual. Na pintura, encontrou uma importante forma de comunicação e expressão. Por meio de cores, formas, texturas e pinceladas, a artista transforma sentimentos, percepções e experiências em linguagem artística.

A mostra reúne trabalhos produzidos ao longo de sua trajetória e revela um olhar singular sobre o mundo. O processo artístico de Stella é desenvolvido com acompanhamento da artista plástica e pedagoga Flávia Pereira, em um trabalho que valoriza sua autonomia, liberdade criativa e possibilidades de expressão.

Uma abertura para novos artistas

A programação de abertura também foi pensada para estimular a participação e revelar novos talentos. Durante o evento, serão disponibilizadas telas para pintura, convidando crianças, jovens e demais participantes a experimentar a criação artística e, quem sabe, despertar novos artistas.

A proposta é transformar a abertura em um espaço de encontro e criação, no qual o público não apenas observa a exposição, mas também pode vivenciar a arte e experimentar diferentes formas de expressão.

A programação contará ainda com uma apresentação de capoeira do Grupo Din Down Down, do Instituto Gingas, valorizando a potência artística e cultural das pessoas com deficiência, seguida da apresentação do Bloco Percussomos, grupo de percussão do Instituto Teatro Novo, que encerrará a manhã levando música e ritmo ao Centro Cultural Cauby Peixoto.

A presença do Bloco Percussomos amplia a proposta da programação ao reunir música, corpo, ritmo e participação coletiva, reafirmando que os espaços culturais devem ser ocupados por diferentes artistas e públicos.

Arte, comunicação e protagonismo

Apesar da pouca idade, Stella já participou de exposições como “Pintando a Primavera” e “Estação das Flores”, realizadas na Biblioteca Popular Municipal Anísio Teixeira, em Niterói, além de mostras promovidas pelo Ateliê Espaço Perspectiva e pelo Espaço CEL.

Sua trajetória é marcada pelo incentivo da família e pelo trabalho realizado pela artista plástica e curadora da exposição Flávia Pereira do Espaço Perspectiva, onde desenvolve sua produção artística há mais de dois anos e meio. O trabalho busca respeitar seu tempo, suas escolhas e suas diferentes formas de comunicação, criando condições para que Stella desenvolva sua linguagem artística com liberdade.

Mais do que apresentar pinturas, “Sonho e Cores” coloca em evidência o direito de pessoas com deficiência serem reconhecidas também como artistas, produtoras de cultura e protagonistas de suas próprias histórias.

A realização da exposição no mês dedicado à Pessoa com Deficiência reforça a necessidade de ampliar a presença desses artistas nos espaços culturais e de construir uma cultura cada vez mais acessível, diversa e anticapacitista.

A abertura, no dia 12 de setembro, às 10h, será um convite para celebrar a arte de Stella, conhecer seu universo criativo, experimentar a pintura, prestigiar a capoeira e se deixar levar pelo ritmo do Bloco Percussomos.

SERVIÇO

Exposição: Sonho e Cores

Artista: Stella Barbosa Moraes

Abertura: 12 de setembro, às 10h

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto – Niterói/RJ

Entrada: Gratuita

Programação de abertura:

Pintura em telas com participação do público e descoberta de novos artistas

Apresentação de capoeira – Grupo Din Down Down

Apresentação do Percussomos

Realização: Secretaria Municipal das Culturas de Niterói e Centro Cultural Cauby Peixoto