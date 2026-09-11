Niterói: Recorde supera o dado anterior, alcançado em maio deste ano, quando foram contabilizadas 7.965 passagens e é 28% superior ao registrado antes - Divulgação/Ascom

Niterói: Recorde supera o dado anterior, alcançado em maio deste ano, quando foram contabilizadas 7.965 passagens e é 28% superior ao registrado antesDivulgação/Ascom

Publicado 11/09/2026 10:53

A ciclovia da Avenida Marquês do Paraná alcançou uma nova marca de circulação de ciclistas em Niterói. Na última semana, 8.213 bicicletas passaram pela via em um único dia, o maior número já registrado no local. A contagem supera o recorde anterior, alcançado em maio deste ano, quando foram contabilizadas 7.965 passagens e é 28% superior ao registrado no início de 2025.

Localizada em um dos principais eixos de ligação entre o Centro e a Zona Sul, a ciclovia tem o fluxo acompanhado pelo Contabike, sistema de monitoramento da Eco-Counter Brasil. A nova marca representa 248 passagens a mais em relação ao recorde de maio, um crescimento de 3,1%. A Marquês do Paraná é a ciclovia mais movimentada do Brasil, segundo dados da Eco-Counter.

Além da Marquês do Paraná, Niterói conta com outros oito pontos de contagem de ciclistas: Avenida Roberto Silveira, Avenida Amaral Peixoto, Avenida Quintino Bocaiúva, Rotatória de Camboinhas, Avenida Irene Lopes Sodré, Parque Orla de Piratininga e Túnel Charitas-Cafubá, nos dois sentidos. Os equipamentos permitem acompanhar o fluxo de bicicletas em diferentes regiões da cidade e ajudam a monitorar o uso da infraestrutura cicloviária.

“Esse é um dado que ajuda a dimensionar o papel que a bicicleta já ocupa na mobilidade de Niterói e mostra que ela não é apenas uma opção de lazer, mas faz parte dos trajetos cotidianos de milhares de pessoas. Ultrapassar a marca de 8 mil ciclistas em um único dia em uma ciclovia mostra a dimensão que esse meio de transporte alcançou na cidade”, afirma Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.