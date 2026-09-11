Niterói: Recorde supera o dado anterior, alcançado em maio deste ano, quando foram contabilizadas 7.965 passagens e é 28% superior ao registrado antesDivulgação/Ascom
Marquês do Paraná ultrapassa 8 mil ciclistas em um único dia e estabelece novo recorde
Recorde supera o dado anterior, alcançado em maio deste ano, quando foram contabilizadas 7.965 passagens e é 28% superior ao registrado no início de 2025
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Propostas foram encaminhadas pelo Sindicato dos Rodoviários (Sintronac) à entidade representativa patronal (Setrerj)
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