Niterói: Kaio Mascarenhas participa do evento na Praia de Icaraí - Divulgação/Ascom

Niterói: Kaio Mascarenhas participa do evento na Praia de IcaraíDivulgação/Ascom

Publicado 18/09/2026 16:43

A Praia de Icaraí volta a receber uma grande programação esportiva neste sábado (19) e domingo (20), quando o Esporte é Show 2026 realiza seu segundo e último fim de semana de atividades. Das 8h às 18h, o público poderá acompanhar gratuitamente disputas de vôlei e futevôlei, apresentações de atletas, atividades de lazer e ações de promoção turística, numa programação que une esporte, convivência e valorização da cidade.

Realizado pelo Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR), em parceria com o Ministério do Turismo, o Esporte é Show conta com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e participação da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur). A proposta é aproveitar a força dos esportes de praia para estimular a prática de atividades físicas e, ao mesmo tempo, contribuir para a promoção turística e a movimentação da economia local.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer de Niterói, Luiz Carlos Gallo, eventos esportivos realizados na orla ajudam a ampliar a relação entre esporte, cidade e desenvolvimento.

“Niterói tem uma relação muito forte com o esporte e com a vida ao ar livre. Eventos como o Esporte é Show ocupam um dos principais cartões-postais da cidade com atividades para atletas, famílias e público e ainda atraem visitantes. Isso incentiva a prática esportiva e gera reflexos na hotelaria, na gastronomia, no comércio e nos serviços”, afirma Gallo.

O segundo fim de semana do Esporte é Show terá entre as atrações a presença de atletas de futevôlei como João Emilião, Pedro Arthur, Kaio Mascarenhas e Davi Braslavisky.

“A ideia do Esporte é Show é justamente aproveitar a capacidade que o esporte tem de reunir pessoas. Queremos trazer atletas de alto nível, mas também famílias, jovens, moradores e visitantes para a arena. Quando fazemos isso na Praia de Icaraí, conseguimos unir esporte, lazer, turismo e movimentação econômica em um mesmo projeto”, destaca Márcio Gaudie, presidente do Instituto Faça a Sua Parte (FASPAR).

Esporte também movimenta o turismo

A realização do Esporte é Show em plena orla de Icaraí tem também o objetivo de utilizar os eventos esportivos como ferramenta de promoção turística. Além dos competidores, esse tipo de programação atrai familiares, equipes e visitantes que circulam pela cidade e movimentam setores como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços.

Segundo dados divulgados anteriormente pela Neltur, durante grandes circuitos esportivos de praia e eventos náuticos, a rede hoteleira de Niterói registra picos de ocupação. O turista esportivo — grupo que inclui atletas amadores, integrantes de comissões técnicas e familiares — costuma permanecer de três a quatro dias na cidade e apresenta gasto médio superior ao do turista convencional.

A consolidação de um calendário de eventos esportivos e culturais integra a estratégia de promoção do município e contribuiu para que Niterói alcançasse, em 2025, a marca histórica de 1,5 milhão de visitantes.

A localização do evento também ajuda nessa estratégia. A Praia de Icaraí é um dos cartões-postais mais conhecidos da cidade e permite associar a experiência esportiva a outros atrativos, estimulando atletas e acompanhantes a conhecerem Niterói para além das competições.

A Neltur participa da programação com estande institucional e ações de promoção turística, levando ao público informações e materiais sobre os atrativos e experiências disponíveis na cidade.

“O Esporte é Show reforça a vocação de Niterói para receber grandes eventos esportivos em um dos nossos principais cartões-postais. Além de incentivar a prática esportiva e aproximar estudantes e famílias das atividades, o projeto atrai visitantes e movimenta a hotelaria, a gastronomia, o comércio e os serviços. Seguimos trabalhando para consolidar Niterói como um destino de referência no turismo esportivo”, afirma André Bento, presidente da Neltur.

Arena aberta para atletas, moradores e visitantes

Além das competições, a estrutura do Esporte é Show foi planejada como espaço de convivência. A arena conta com atividades esportivas e de interação com o público, estandes de expositores locais, área de alimentação e ações de promoção turística.

SERVIÇO

Esporte é Show 2026

Quando: sábado (19) e domingo (20)

Horário: das 8h às 18h

Onde: Praia de Icaraí, no trecho entre as ruas Presidente Backer e Lopes Trovão — Niterói

Entrada: gratuita

Informações: Instagram @institutofaspar