Niterói: evento no Caminho Niemeyer reuniu cerca de cinco mil ciclistas - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: evento no Caminho Niemeyer reuniu cerca de cinco mil ciclistasLuciana Carneiro/Ascom

Publicado 21/09/2026 08:30

A cidade de Niterói foi palco de mais uma edição do Niterói Bike Fest , reunindo cerca de 5 mil pessoas em uma programação voltada ao esporte, ao lazer e à promoção da mobilidade sustentável na cidade. O grande destaque do evento foi o tradicional Pedal do Dia Mundial Sem Carro, considerado o passeio ciclístico mais antigo em operação no Brasil, que levou centenas de ciclistas às ruas da cidade para conscientizar a população sobre o uso do transporte ativo e de formas mais limpas de deslocamento.

O percurso do Pedal partiu do Caminho Niemeyer e seguiu pela Boa Viagem, Estrada da Fróes, Skate Park e São Francisco, retornando ao ponto de partida. Além do passeio, o público presente pôde aproveitar gincanas com distribuição de brindes, sorteios, oficinas educativas promovidas pela Escola Bike Anjo e um espaço dedicado ao suporte técnico e reparos básicos em bicicletas.

“O evento foi lindo e reuniu milhares de pessoas apaixonadas por bicicleta. O Niterói Bike Fest mostrou, mais uma vez, que Niterói é, de fato, a cidade mais amiga da bicicleta na América Latina. Foram cerca de 5 mil pessoas reunidas para celebrar e reforçar a importância desse modal como uma alternativa sustentável, democrática e cada vez mais presente na mobilidade da cidade.”, ressaltou Filipe Simões, coordenador do Niterói de Bicicleta.

Em 2025, o Niterói Bike Fest consolidou ainda mais sua relevância no calendário municipal ao integrar a programação oficial do Bicicultura, o maior encontro brasileiro de mobilidade por bicicleta e cicloativismo, realizado em Niterói com a presença de entidades nacionais como a União de Ciclistas do Brasil (UCB). O Niterói Bike Fest é uma realização da Associação de Ciclistas do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ), patrocinado pela Prefeitura de Niterói, por meio do programa Niterói de Bicicleta, e conta com o apoio da Nittrans.

A Prefeitura de Niterói tem investido continuamente na ampliação da malha cicloviária, em campanhas educativas e em infraestruturas ciclo inclusivas por todo o município. A consolidação de eventos como o Bike Fest reforça o papel de Niterói como referência nacional em políticas públicas de mobilidade urbana sustentável, incentivo ao transporte ativo e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.