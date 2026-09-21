Niterói: município ressalta a importância da integração entre os governos municipal e federal para ampliar o acesso da população à assistência especializada - Divulgação/Ascom

Niterói: município ressalta a importância da integração entre os governos municipal e federal para ampliar o acesso da população à assistência especializadaDivulgação/Ascom

Publicado 21/09/2026 08:59





A secretária municipal de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, ressalta a importância da integração entre os governos municipal e federal para ampliar o acesso da população à assistência especializada. “Estamos somando essa estrutura ao trabalho realizado diariamente pela rede municipal para avançar na oferta de exames e reduzir o tempo de espera das pacientes. O diagnóstico no momento adequado faz toda a diferença no tratamento e nas possibilidades de recuperação. Essa parceria representa mais cuidado, segurança e atenção à saúde das mulheres de Niterói”, afirma Ilza Fellows.



A carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h. Durante o período de permanência no município, serão oferecidas mamografias e ultrassonografias de mama, transvaginal e pélvica. Niterói - A Prefeitura iniciou, nesta sexta-feira (18), os atendimentos da Carreta de Prevenção e Cuidado da Saúde da Mulher, em parceria com o Ministério da Saúde. Instalada no Caminho Niemeyer, no Centro, a carreta tem como focos a prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. O atendimento é destinado exclusivamente às pacientes previamente agendadas pela Central de Regulação Municipal. Não há atendimento por demanda espontânea.A secretária municipal de Saúde de Niterói, Ilza Fellows, ressalta a importância da integração entre os governos municipal e federal para ampliar o acesso da população à assistência especializada. “Estamos somando essa estrutura ao trabalho realizado diariamente pela rede municipal para avançar na oferta de exames e reduzir o tempo de espera das pacientes. O diagnóstico no momento adequado faz toda a diferença no tratamento e nas possibilidades de recuperação. Essa parceria representa mais cuidado, segurança e atenção à saúde das mulheres de Niterói”, afirma Ilza Fellows.A carreta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 13h. Durante o período de permanência no município, serão oferecidas mamografias e ultrassonografias de mama, transvaginal e pélvica.

A praticidade do atendimento concentrado foi o ponto alto para a auxiliar de serviços gerais Rosângela da Silva Galvão, de 47 anos. "Quando me avisaram da vaga para a carreta logo no primeiro dia, não pensei duas vezes. Conseguir realizar a transvaginal e a ultrassonografia de mama juntas, no mesmo local e horário, agiliza demais a nossa vida e garante o cuidado que a gente precisa", ressaltou Rosângela, que também é paciente da UBS Engenhoca.



A estrutura conta com consultório ginecológico, salas de mamografia e ultrassonografia, espaço de acolhimento e sala de espera. A equipe reúne médico ginecologista, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente do cuidado e profissionais de apoio. Além dos exames, a iniciativa contempla avaliação inicial em ginecologia e etapas da investigação diagnóstica relacionadas aos cânceres de mama e do colo do útero.



A aposentada Maria da Penha da Silva Marques, é moradora da Engenhoca e paciente da UBS da região. Ela tem 79 anos e foi uma das primeiras da fila para fazer o exame de ultrassonografia. "Fiquei muito feliz quando me chamaram, fazer esse exame é fundamental para cuidar da saúde e essa oportunidade trouxe um alívio enorme”, revelou Maria da Penha.



As mulheres incluídas na ação são chamadas pela Central de Regulação e recebem previamente as informações sobre data, horário e orientações para a realização dos procedimentos. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que pacientes não devem se dirigir à carreta sem agendamento, pois o acesso ocorre exclusivamente por meio da Central de Regulação, conforme a fila existente e os critérios clínicos definidos.