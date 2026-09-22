Niterói: parceria vai abrir cainho para a vinda de turistas à cidadeDivulgação/Ascom
O Presidente da Neltur, André Bento, destaca a importância desta parceria, abrindo novas possibilidades para a vinda de turistas para Niterói.
“Esta parceria entre a Neltur e a Liga Independente de Guias de Turismo representa uma oportunidade estratégica para ampliar a divulgação de Niterói como destino turístico. Os guias que recebem e acompanham turistas que chegam ao Rio de Janeiro são importantes agentes de promoção dos nossos destinos e podem apresentar aos visitantes um outro olhar sobre a região metropolitana", afirma.
Para Bento, Niterói tem um patrimônio extraordinário, com suas belezas naturais, praias, trilhas, equipamentos culturais, arquitetura, gastronomia e, principalmente, o conjunto de atrativos que faz da cidade um destino capaz de oferecer experiências diversificadas aos visitantes.
"Queremos que o turista que chega ao Rio saiba que existe, do outro lado da Baía de Guanabara, uma cidade que merece ser conhecida e vivenciada. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Caminho Niemeyer, as praias oceânicas, o Parque da Cidade, as fortalezas, os nossos espaços culturais e toda a nossa paisagem formam um patrimônio turístico que precisa estar cada vez mais presente nos roteiros oferecidos aos visitantes, ressalta.
Para Niterói, essa parceria significa ampliar a nossa presença no mercado turístico, fortalecer a integração com o Rio de Janeiro e transformar cada visitante em um potencial divulgador da cidade. É uma ação que une informação, qualificação e promoção turística para mostrar ao Brasil e ao mundo todo o potencial de Niterói”, destaca Bento.
Para Fábia Trentin – Diretora de Turismo da Neltur -, "Niterói é uma opção diferenciada e é uma alegria trabalhar em cooperação com a LIGUIA. Entendo que os Famtours constituem-sem num espaço muito importante de aproximação, diálogo e construção conjunta entre nós da Neltur, os guias de turismo associados à LIGUIA e os nossos espaços aqui na cidade. Será uma oportunidade deles conhecerem ainda mais a cidade, desse conhecimento vai despertar interesse deles em trazer mais visitantes e que eles se preparem com as experiências que viverão aqui e assim preparem uma diversificação da nossa oferta turística, da valorização do nosso patrimônio cultural, paisagístico, arquitetônico. Os cenários paisagísticos de Niterói são marcantes e mobilizam sentimentos e com i sso as experiências turísticas vão ficar ainda mais ricas. Nossa expectativa é que estes Famtours sejam experiências muito positivas", afirma.
"Niterói é uma opção diferenciada e ela declara que pretende construir um outro roteiro que contemple o Afroturismo. “Tudo o que aconteceu na cidade do Rio, no tempo da escravidão, também aconteceu aqui em Niterói e nós vamos consolidá-lo, trabalhando até mesmo juntamente a ONG (Organização Não Governamental) Contos de Guia que já comercializa este roteiro através de uma plataforma. Eu quero muito fazer essa ponte entre Rio, com a Pequena África e terminando aqui em Niterói”, ressalta Fábia Trentin.
Segundo Luana Sotero – Presidente da LIGUIA – a parceria com a Neltur também será um caminho para propagar Niterói junto às Operadoras de Turismo também. “Vale à pena pensarmos também em fazer um Famtour pra Operadores que é a ponta de quem está vendendo”, afirmou Luana.
Famtours da Neltur e LIGUIA
Dia 7/10 (Quarta-feira) – 9h - Visita guiada no Caminho Niemeyer, seguindo a pé para a Praça Juscelino Kubtscheck, o Centro Petrobras de Cinema (Reserva Cultural), terminando no Museu de Arte Contemporânea (MAC);
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