Niterói: parceria vai abrir cainho para a vinda de turistas à cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: parceria vai abrir cainho para a vinda de turistas à cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 22/09/2026 09:04 | Atualizado 22/09/2026 09:05





O Presidente da Neltur, André Bento, destaca a importância desta parceria, abrindo novas possibilidades para a vinda de turistas para Niterói.



“Esta parceria entre a Neltur e a Liga Independente de Guias de Turismo representa uma oportunidade estratégica para ampliar a divulgação de Niterói como destino turístico. Os guias que recebem e acompanham turistas que chegam ao Rio de Janeiro são importantes agentes de promoção dos nossos destinos e podem apresentar aos visitantes um outro olhar sobre a região metropolitana", afirma.



Para Bento, Niterói tem um patrimônio extraordinário, com suas belezas naturais, praias, trilhas, equipamentos culturais, arquitetura, gastronomia e, principalmente, o conjunto de atrativos que faz da cidade um destino capaz de oferecer experiências diversificadas aos visitantes.



"Queremos que o turista que chega ao Rio saiba que existe, do outro lado da Baía de Guanabara, uma cidade que merece ser conhecida e vivenciada. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Caminho Niemeyer, as praias oceânicas, o Parque da Cidade, as fortalezas, os nossos espaços culturais e toda a nossa paisagem formam um patrimônio turístico que precisa estar cada vez mais presente nos roteiros oferecidos aos visitantes, ressalta.

Para Niterói, essa parceria significa ampliar a nossa presença no mercado turístico, fortalecer a integração com o Rio de Janeiro e transformar cada visitante em um potencial divulgador da cidade. É uma ação que une informação, qualificação e promoção turística para mostrar ao Brasil e ao mundo todo o potencial de Niterói”, destaca Bento.



Para Fábia Trentin – Diretora de Turismo da Neltur -, "Niterói é uma opção diferenciada e é uma alegria trabalhar em cooperação com a LIGUIA. Entendo que os Famtours constituem-sem num espaço muito importante de aproximação, diálogo e construção conjunta entre nós da Neltur, os guias de turismo associados à LIGUIA e os nossos espaços aqui na cidade. Será uma oportunidade deles conhecerem ainda mais a cidade, desse conhecimento vai despertar interesse deles em trazer mais visitantes e que eles se preparem com as experiências que viverão aqui e assim preparem uma diversificação da nossa oferta turística, da valorização do nosso patrimônio cultural, paisagístico, arquitetônico. Os cenários paisagísticos de Niterói são marcantes e mobilizam sentimentos e com i sso as experiências turísticas vão ficar ainda mais ricas. Nossa expectativa é que estes Famtours sejam experiências muito positivas", afirma.



"Niterói é uma opção diferenciada e ela declara que pretende construir um outro roteiro que contemple o Afroturismo. “Tudo o que aconteceu na cidade do Rio, no tempo da escravidão, também aconteceu aqui em Niterói e nós vamos consolidá-lo, trabalhando até mesmo juntamente a ONG (Organização Não Governamental) Contos de Guia que já comercializa este roteiro através de uma plataforma. Eu quero muito fazer essa ponte entre Rio, com a Pequena África e terminando aqui em Niterói”, ressalta Fábia Trentin.



Segundo Luana Sotero – Presidente da LIGUIA – a parceria com a Neltur também será um caminho para propagar Niterói junto às Operadoras de Turismo também. “Vale à pena pensarmos também em fazer um Famtour pra Operadores que é a ponta de quem está vendendo”, afirmou Luana.



Famtours da Neltur e LIGUIA



Dia 7/10 (Quarta-feira) – 9h - Visita guiada no Caminho Niemeyer, seguindo a pé para a Praça Juscelino Kubtscheck, o Centro Petrobras de Cinema (Reserva Cultural), terminando no Museu de Arte Contemporânea (MAC);

Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) fechou uma parceria com a Liga Independente dos Guias de Turismo (LIGUIA) para que estes profissionais possam oferecer aos turistas que chegam no Rio mais uma opção de passeio, à cidade de Niterói. Para ajuste da proposta, os Guias de Turismo da Liga participarão de cinco Famtours pelos equipamentos turísticos e paisagens de Niterói. Em outubro, serão nos dias 7 e 21; em novembro, dia 8; e, o último, no dia 16 de dezembro. Cada grupo será composto de 25 Guias e cada um Guia de Turismo participante destes Famtours receberá certificado e ecobags de Niterói com suvenires da cidade. Além dos Famtours, está programado um Seminário para o mês de Junho de 2027.O Presidente da Neltur, André Bento, destaca a importância desta parceria, abrindo novas possibilidades para a vinda de turistas para Niterói.“Esta parceria entre a Neltur e a Liga Independente de Guias de Turismo representa uma oportunidade estratégica para ampliar a divulgação de Niterói como destino turístico. Os guias que recebem e acompanham turistas que chegam ao Rio de Janeiro são importantes agentes de promoção dos nossos destinos e podem apresentar aos visitantes um outro olhar sobre a região metropolitana", afirma.Para Bento, Niterói tem um patrimônio extraordinário, com suas belezas naturais, praias, trilhas, equipamentos culturais, arquitetura, gastronomia e, principalmente, o conjunto de atrativos que faz da cidade um destino capaz de oferecer experiências diversificadas aos visitantes."Queremos que o turista que chega ao Rio saiba que existe, do outro lado da Baía de Guanabara, uma cidade que merece ser conhecida e vivenciada. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), o Caminho Niemeyer, as praias oceânicas, o Parque da Cidade, as fortalezas, os nossos espaços culturais e toda a nossa paisagem formam um patrimônio turístico que precisa estar cada vez mais presente nos roteiros oferecidos aos visitantes, ressalta.Para Niterói, essa parceria significa ampliar a nossa presença no mercado turístico, fortalecer a integração com o Rio de Janeiro e transformar cada visitante em um potencial divulgador da cidade. É uma ação que une informação, qualificação e promoção turística para mostrar ao Brasil e ao mundo todo o potencial de Niterói”, destaca Bento.Para Fábia Trentin – Diretora de Turismo da Neltur -, "Niterói é uma opção diferenciada e é uma alegria trabalhar em cooperação com a LIGUIA. Entendo que os Famtours constituem-sem num espaço muito importante de aproximação, diálogo e construção conjunta entre nós da Neltur, os guias de turismo associados à LIGUIA e os nossos espaços aqui na cidade. Será uma oportunidade deles conhecerem ainda mais a cidade, desse conhecimento vai despertar interesse deles em trazer mais visitantes e que eles se preparem com as experiências que viverão aqui e assim preparem uma diversificação da nossa oferta turística, da valorização do nosso patrimônio cultural, paisagístico, arquitetônico. Os cenários paisagísticos de Niterói são marcantes e mobilizam sentimentos e com i sso as experiências turísticas vão ficar ainda mais ricas. Nossa expectativa é que estes Famtours sejam experiências muito positivas", afirma."Niterói é uma opção diferenciada e ela declara que pretende construir um outro roteiro que contemple o Afroturismo. “Tudo o que aconteceu na cidade do Rio, no tempo da escravidão, também aconteceu aqui em Niterói e nós vamos consolidá-lo, trabalhando até mesmo juntamente a ONG (Organização Não Governamental) Contos de Guia que já comercializa este roteiro através de uma plataforma. Eu quero muito fazer essa ponte entre Rio, com a Pequena África e terminando aqui em Niterói”, ressalta Fábia Trentin.Segundo Luana Sotero – Presidente da LIGUIA – a parceria com a Neltur também será um caminho para propagar Niterói junto às Operadoras de Turismo também. “Vale à pena pensarmos também em fazer um Famtour pra Operadores que é a ponta de quem está vendendo”, afirmou Luana.Dia 7/10 (Quarta-feira) – 9h - Visita guiada no Caminho Niemeyer, seguindo a pé para a Praça Juscelino Kubtscheck, o Centro Petrobras de Cinema (Reserva Cultural), terminando no Museu de Arte Contemporânea (MAC);

Dia 21/10 (Quarta-feira) – 9h - Roteiro Entre Águas e Ancestralidades – Começa no Cais do Valongo no Centro do Rio, travessia de barcas da Pça XV até a Pça Araribóia, seguindo até o Campus do Valonguinho da Universidade Federal Fluminense (UFF), seguindo para São Domingos onde fica a Pça dos Leões (onde foi o pelourinho de Niterói);



Dia 8 de Novembro (Domingo) – 9h - Ida ao Quilombo do Grotão no Engenho do Mato, com experiência como espectador ouvindo sobre as origens e valores do quilombo, finalizando com degustação da sua tradicional feijoada;



Dia 16 de Dezembro (Quarta-feira) –10h - Roteiro Circuito dos Museus iniciando a visita pelo Museu Janete Costa de Arte Popular, Solar do Jambeiro, Museu Antônio Parreiras, MAC.



