Niterói: Nya Maya, no Festival Mar de Música, projeto que incentiva a criação e o desenvolvimento de novos artistas autorais - Patrícia Thomaz/Divulgação

Niterói: Nya Maya, no Festival Mar de Música, projeto que incentiva a criação e o desenvolvimento de novos artistas autorais Patrícia Thomaz/Divulgação

Publicado 26/09/2026 00:01

O cenário musical de Niterói ganha mais uma oportunidade para revelar novos talentos. Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Festival da Canção Mar de Música, iniciativa que busca valorizar a produção autoral e dar visibilidade a artistas independentes

O festival, que teve sua primeira edição marcada por grande participação e diversidade de estilos, retorna em 2026 com novidades e incentivos. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 11 de outubro, contemplando tanto artistas solo quanto bandas.

Além da chance de subir ao palco e apresentar composições próprias, os participantes concorrem a premiação em dinheiro. Outro destaque é a pontuação extra para mulheres, pessoas pretas ou indígenas e residentes de Niterói - medida que reforça o compromisso do festival com a representatividade na música. O evento promete movimentar a cena cultural local, oferecendo espaço para que vozes independentes conquistem público e reconhecimento. A expectativa é repetir o sucesso da primeira edição, que revelou nomes promissores e consolidou o festival como vitrine para a música autoral.

O festival já se consolidou como vitrine cultural na cidade e promete repetir o sucesso da estreia em 2024, quando reuniu 172 inscrições e levou mais de 2 mil pessoas à final realizada na Praça dos Pescadores, em Itaipu. Todas as apresentações tiveram interpretação em Libras, além de ações de sustentabilidade como coleta seletiva e valorização da gastronomia local. O impacto foi imediato, revelando novos talentos e fortalecendo a cena musical independente.

Agora, em 2026, o festival retorna mostrando seu compromisso com inclusão e sustentabilidade, além de reafirmar o caráter democrático da ação, com premiação ampliada e novas regras que incentivam ainda mais a diversidade. Artistas podem se inscrever nas categorias solo ou banda (até cinco integrantes). As eliminatórias acontecem nos dias 28 e 29 de outubro, no Teatro da UFF, e a grande final será em 14 de novembro, na Praia de Itaipu.

Premiação em dinheiro:

1º lugar: R$ 9 mil

2º lugar: R$ 6 mil

3º lugar: R$ 4 mil

Melhor Arranjo: R$ 3 mil

Melhor Intérprete: R$ 3 mil

O Mar de Música já se tornou mais que uma competição: é um espaço de encontro, diversidade e celebração da música autoral. Se a primeira edição mostrou o potencial criativo da cidade, a segunda promete ampliar ainda mais esse impacto, fortalecendo Niterói como polo cultural. O regulamento e as inscrições estão no site oficial mardemusica.com.br. Instagram: @mardemusica

