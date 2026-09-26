Niterói: Nya Maya, no Festival Mar de Música, projeto que incentiva a criação e o desenvolvimento de novos artistas autorais Patrícia Thomaz/Divulgação
2º lugar: R$ 6 mil
3º lugar: R$ 4 mil
Melhor Arranjo: R$ 3 mil
Melhor Intérprete: R$ 3 mil
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Niterói: Nya Maya, no Festival Mar de Música, projeto que incentiva a criação e o desenvolvimento de novos artistas autorais Patrícia Thomaz/Divulgação
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