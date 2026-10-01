Niterói: Centro Cultural Cauby Peixoto, primeiro equipamento público de cultura da Região Norte, passará a funcionar como local de votaçãoClaudio Fernandes/Ascom
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