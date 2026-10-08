Niterói: PF faz operações contra corrupção e lavagem de dinheiro na cidade - Reprodução/Internet

Niterói: PF faz operações contra corrupção e lavagem de dinheiro na cidadeReprodução/Internet

Publicado 08/10/2026 09:14

Polícia Federal realizou, na manhã desta quinta-feira (8), a Operação Em Nome do Pai, cumprindo seis mandados de busca e apreensão no bairro de Icaraí, na Zona Sul de Niterói.

A ação investiga um suposto esquema de favorecimento a empresas dos setores imobiliário e da construção civil por meio de decisões judiciais em troca de benefícios destinados à família de um magistrado.



As ordens judiciais foram autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). De acordo com a PF, as vantagens indevidas investigadas teriam sido repassadas de diferentes formas, incluindo a transferência de imóveis, concessão de descontos comerciais fora dos padrões de mercado e pagamentos indiretos realizados por meio de intermediários e empresas relacionadas aos investigados.



As investigações tiveram início após o envio de informações pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Os dados surgiram a partir de um procedimento administrativo instaurado para analisar a conduta de um magistrado.



Segundo os investigadores, o objetivo é verificar se determinadas decisões judiciais teriam beneficiado empresas ligadas ao mercado imobiliário e à construção civil em contrapartida a vantagens oferecidas à família do juiz. A Polícia Federal busca esclarecer a relação entre os supostos benefícios e os atos praticados na esfera judicial.



A corporação informou ainda que os mecanismos utilizados para ocultar os repasses teriam incluído negociações envolvendo imóveis, descontos considerados excepcionais, pagamentos indiretos e a utilização de pessoas e empresas interpostas para mascarar a origem dos recursos.



De acordo com a apuração, os possíveis atos de corrupção teriam ocorrido quando o magistrado atuava na primeira instância do Judiciário. Já os indícios de lavagem de dinheiro teriam se estendido ao longo do tempo, circunstância que fundamentou a realização das buscas nesta quinta-feira.



A Polícia Federal aponta que os fatos investigados podem configurar crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, a existência dos delitos e a eventual responsabilização dos envolvidos ainda dependem do avanço das investigações.



Até o momento, a PF não divulgou a identidade do magistrado, das empresas citadas no inquérito nem dos demais alvos da operação. Também não foram informados os endereços específicos onde os mandados foram cumpridos em Icaraí.



A reportagem procurou obter posicionamentos, mas não recebeu retorno até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.