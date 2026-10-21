Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acompanha lançamento da Carta NiteróiDivulgação/Ascom
A carta destaca a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas ao combate ao desmatamento, à preservação dos ecossistemas e à mitigação dos impactos das mudanças climáticas, além de defender o desenvolvimento sustentável como ferramenta para geração de emprego, renda e qualidade de vida.
Durante o evento, Marina Silva ressaltou a importância da integração entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A ministra citou o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis como exemplo de iniciativa capaz de unir recuperação ambiental, bem-estar social e crescimento sustentável.
Parque Orla de Piratininga simboliza avanços ambientais da cidade
Com cerca de 680 mil metros quadrados, o parque conta com píeres, praças e jardins filtrantes que realizam o tratamento das águas pluviais sem a utilização de produtos químicos. O projeto também contribuiu para a recuperação de áreas degradadas e para a ampliação dos espaços públicos destinados à convivência da população.
Ao acompanhar a visita, o prefeito Rodrigo Neves destacou que a recuperação da Lagoa de Piratininga demonstra a capacidade de planejamento da cidade para enfrentar os desafios ambientais do futuro. Segundo ele, a preservação dos ecossistemas locais está diretamente ligada à proteção de biomas estratégicos, como a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado.
Reflorestamento e preservação marcam política ambiental
O município também mantém um amplo programa de revegetação da Mata Atlântica, considerado o maior já realizado na história de Niterói, abrangendo mais de 30 hectares de áreas recuperadas.
Realizado no Sítio Arqueológico de Itaipu, local simbólico para o movimento ambientalista da cidade, o lançamento reuniu cerca de 800 participantes. Durante o encontro, o ex-prefeito Axel Grael destacou a tradição de Niterói na agenda ambiental, citando ações como a criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, a recuperação da Lagoa de Itaipu, a expansão da malha cicloviária e a proteção de mais da metade do território municipal por meio de unidades de conservação.
A Carta Niterói em Defesa do Meio Ambiente passa a servir como documento de referência para políticas públicas voltadas à sustentabilidade, reforçando o posicionamento da cidade diante dos desafios climáticos e ambientais das próximas décadas.
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