Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acompanha lançamento da Carta Niterói - Divulgação/Ascom

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acompanha lançamento da Carta NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 21/10/2026 22:54 | Atualizado 21/10/2026 23:10

Niterói lançou, nesta quarta-feira (21), a Carta Niterói em Defesa do Meio Ambiente, documento que reafirma o compromisso do município com a sustentabilidade e a proteção dos recursos naturais. A cerimônia reuniu a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o prefeito Rodrigo Neves, o ex-prefeito Axel Grael, parlamentares, ambientalistas, estudantes e representantes da sociedade civil.



A carta destaca a necessidade de fortalecer políticas públicas voltadas ao combate ao desmatamento, à preservação dos ecossistemas e à mitigação dos impactos das mudanças climáticas, além de defender o desenvolvimento sustentável como ferramenta para geração de emprego, renda e qualidade de vida.



Durante o evento, Marina Silva ressaltou a importância da integração entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. A ministra citou o Parque Orla de Piratininga Alfredo Sirkis como exemplo de iniciativa capaz de unir recuperação ambiental, bem-estar social e crescimento sustentável.

Parque Orla de Piratininga simboliza avanços ambientais da cidade

Antes da cerimônia, a ministra visitou o Parque Orla de Piratininga, entregue em 2024 e considerado o maior projeto brasileiro de soluções baseadas na natureza. Localizado às margens da Lagoa de Piratininga, o espaço reúne iniciativas de recuperação ambiental, tratamento das águas da lagoa e áreas voltadas para lazer, esporte e cultura.



Com cerca de 680 mil metros quadrados, o parque conta com píeres, praças e jardins filtrantes que realizam o tratamento das águas pluviais sem a utilização de produtos químicos. O projeto também contribuiu para a recuperação de áreas degradadas e para a ampliação dos espaços públicos destinados à convivência da população.



Ao acompanhar a visita, o prefeito Rodrigo Neves destacou que a recuperação da Lagoa de Piratininga demonstra a capacidade de planejamento da cidade para enfrentar os desafios ambientais do futuro. Segundo ele, a preservação dos ecossistemas locais está diretamente ligada à proteção de biomas estratégicos, como a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado.

Reflorestamento e preservação marcam política ambiental

Entre as iniciativas destacadas pela Prefeitura está o projeto de reflorestamento do Morro da Boa Vista, no Centro da cidade. A área recuperada conta atualmente com 22 hectares de vegetação monitorados por sensores de movimentação de massa e detecção de fumaça, ampliando a proteção ambiental e a prevenção de riscos.



O município também mantém um amplo programa de revegetação da Mata Atlântica, considerado o maior já realizado na história de Niterói, abrangendo mais de 30 hectares de áreas recuperadas.



Realizado no Sítio Arqueológico de Itaipu, local simbólico para o movimento ambientalista da cidade, o lançamento reuniu cerca de 800 participantes. Durante o encontro, o ex-prefeito Axel Grael destacou a tradição de Niterói na agenda ambiental, citando ações como a criação do Parque Estadual da Serra da Tiririca, a recuperação da Lagoa de Itaipu, a expansão da malha cicloviária e a proteção de mais da metade do território municipal por meio de unidades de conservação.



A Carta Niterói em Defesa do Meio Ambiente passa a servir como documento de referência para políticas públicas voltadas à sustentabilidade, reforçando o posicionamento da cidade diante dos desafios climáticos e ambientais das próximas décadas.