Presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, e Dr. Rafael Teixeira: parceria para incentivar empreendedoresLuana Souza/Conecta
CDL Niterói firma parceria para ampliar benefícios aos empresários
Cooperação prevê ações de promoção da saúde, bem-estar e vantagens exclusivas para associados da entidade empresarial
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Marina Silva acompanha lançamento da Carta em Defesa do Meio Ambiente
Encontro em Niterói com presença da ministra reforça compromisso da cidade com a sustentabilidade
Livro sobre Belchior será lançado na Livraria da Travessa de Icaraí
Uma coedição da Garota FM Books com a Sonora Editora, o livro de Chris Fuscaldo e Marcelo Bortoloti traz posfácio de atualização e orelha com texto de Ana Cañas
Prefeitura desapropria Teatro Leopoldo Fróes e prevê restauração
Espaço cultural fechado há mais de três décadas será recuperado e reintegrado ao circuito artístico da cidade a partir de 2027
Niterói repetirá operação para transporte público no segundo turno
Com tarifa gratuita, planejamento prevê duas novas linhas circulares na Zona Norte e frequência equivalente à de dias úteis em todo o sistema municipal
Trinta canções disputam doze vagas na final do Festival Mar de Música
Após receber 209 inscrições, com um total de 344 canções, festival apresenta as 30 obras selecionadas nos dias 28 e 29 de outubro; 12 avançam para a final em Itaipu
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