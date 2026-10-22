Presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, e Dr. Rafael Teixeira: parceria para incentivar empreendedores - Luana Souza/Conecta

Presidente da CDL Niterói, Luiz Vieira, e Dr. Rafael Teixeira: parceria para incentivar empreendedoresLuana Souza/Conecta

Publicado 22/10/2026 12:38 | Atualizado 22/10/2026 12:40

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói e a Unimed Leste Fluminense oficializaram, nesta terça-feira (20), uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento do associativismo empresarial e à ampliação de benefícios para empresários e colaboradores da região.

O acordo foi formalizado durante encontro realizado na sede da CDL Niterói, com a assinatura do contrato pelo presidente da entidade, Luiz Vieira, e pelo diretor comercial da Unimed Leste Fluminense, Dr. Rafael Teixeira. A reunião também contou com a participação de representantes da cooperativa médica e dirigentes da instituição empresarial.

A iniciativa marca a retomada da colaboração entre as duas organizações e abre caminho para o desenvolvimento de projetos conjuntos voltados à qualidade de vida, prevenção em saúde e fortalecimento do ambiente de negócios no município.

“Estamos falando de uma empresa com grande relevância para a nossa cidade e a CDL tem enorme satisfação em retomar essa parceria, que certamente será muito positiva para nossos associados”, destacou Luiz Vieira.

Parceria reforça compromisso com saúde e desenvolvimento empresarial

Além da oferta de condições diferenciadas e benefícios exclusivos aos associados da CDL, a cooperação prevê a realização de campanhas educativas, palestras, eventos, ações preventivas e iniciativas voltadas à conscientização sobre cuidados com a saúde física e mental.

A proposta também fortalece a aproximação entre o setor empresarial e a área da saúde, promovendo soluções que contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos empreendedores, colaboradores e suas famílias.

Para as duas instituições, o acordo representa mais do que uma relação comercial. A parceria tem como objetivo criar novas oportunidades de integração entre os setores produtivo e de saúde, estimulando iniciativas capazes de gerar impactos positivos para a economia local e para a comunidade empresarial.

Com a formalização do convênio, CDL Niterói e Unimed Leste Fluminense iniciam uma nova fase de cooperação institucional, baseada na valorização do empreendedorismo, na promoção do bem-estar e na construção de ações que favoreçam o crescimento sustentável dos negócios na cidade e em toda a região metropolitana do Leste Fluminense.