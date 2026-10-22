Niterói: Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira o início da recuperação do Túnel do Tibau - Divulgação/Ascom

Niterói: Prefeito Rodrigo Neves acompanhou nesta quarta-feira o início da recuperação do Túnel do TibauDivulgação/Ascom

Publicado 22/10/2026 12:41

Prefeitura de Niterói deu início, nesta quarta-feira (21), às obras de recuperação do Túnel do Tibau, estrutura responsável pela ligação entre a Lagoa de Piratininga e o oceano, na Região Oceânica da cidade. A intervenção tem como principal objetivo restabelecer a circulação de água do mar para a lagoa, melhorando a qualidade ambiental do ecossistema, reduzindo riscos de mortandade de peixes e fortalecendo a biodiversidade local.

Com investimento estimado em R$ 38 milhões e previsão de execução de 12 meses, o projeto deverá elevar significativamente o volume de água que chega à lagoa, ultrapassando a marca de mil litros por segundo, mais que triplicando a vazão atual.

O início das obras foi acompanhado pelo prefeito Rodrigo Neves, que destacou a importância da intervenção para a recuperação ambiental da região. Segundo ele, os desmoronamentos registrados ao longo dos últimos anos comprometeram a função do túnel e afetaram diretamente o equilíbrio ecológico da Lagoa de Piratininga.

Construída pelo Governo do Estado há mais de duas décadas, a estrutura sofreu sucessivos deslizamentos entre 2018 e 2019, reduzindo drasticamente a renovação natural das águas e agravando problemas ambientais no sistema lagunar.

Obra prevê recuperação estrutural e sistema provisório de bombeamento

Nesta primeira fase, as equipes estão concentradas na remoção do revestimento de concreto e de fragmentos de rocha soltos no interior do túnel. O trabalho permitirá uma avaliação detalhada das condições geológicas da estrutura e a definição das técnicas necessárias para sua recuperação.

Paralelamente, mergulhadores e técnicos atuam na preparação de um sistema provisório de bombeamento que garantirá a entrada contínua de água do mar durante todo o período das obras. A solução foi planejada para minimizar impactos ambientais e manter a renovação das águas enquanto o túnel estiver em recuperação.

Também serão retirados materiais acumulados pelos desmoronamentos, permitindo a recomposição dos trechos danificados. Após a instalação da tubulação submersa responsável pelo transporte da água, o interior do túnel poderá ser isolado e esvaziado para a realização das intervenções estruturais.

Ao final da obra, todos os equipamentos temporários utilizados durante o processo serão removidos e a área retornará às suas condições originais.

Recuperação ambiental beneficia pescadores e moradores

A recuperação do Túnel do Tibau é considerada estratégica para a saúde ambiental da Lagoa de Piratininga. A redução da troca de água com o mar nos últimos anos contribuiu para a diminuição dos níveis de oxigenação da lagoa, especialmente nos períodos de temperaturas mais elevadas, favorecendo episódios de mortandade de peixes.

Para os pescadores artesanais da região, a obra representa uma expectativa de recuperação gradual da atividade econômica ligada ao ecossistema lagunar. A melhoria da circulação das águas pode favorecer a reprodução de espécies e aumentar a qualidade ambiental da lagoa.

Além dos impactos positivos para a pesca, a intervenção deve contribuir para a preservação da fauna e da flora locais, reforçando os esforços desenvolvidos pelo município para a recuperação dos recursos hídricos e a proteção dos ecossistemas da Região Oceânica.

Considerada uma das principais ações ambientais em andamento na cidade, a obra integra um conjunto de investimentos voltados para a revitalização da Lagoa de Piratininga e para a ampliação da resiliência ambiental de Niterói diante dos desafios das mudanças climáticas.