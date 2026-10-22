Músico niteroiense Heitor Nascimento (terceiro à direita), falecido no inicio do ano, é homenageado com lançamento da faixa de seu projeto PodeJazz?Divulgação/Ascom
Formado pelos produtores e compositores Ronaldo Groove e Heitor Nascimento, falecido no início deste ano, ao lado do cantor paulista Rafa Moura, o PodeJazz? apresenta na nova música uma abordagem mais melódica e introspectiva, marcada por guitarras ambientadas, texturas eletrônicas e uma mensagem otimista sobre o futuro.
A letra convida à reflexão e transmite esperança em tempos de incerteza, destacando versos que incentivam a valorização da vida e das possibilidades que ainda estão por vir.
Projeto reúne nomes experientes da cena black e da música independente
“O Futuro” representa um novo capítulo na trajetória do PodeJazz?, que nasceu da parceria de décadas entre Ronaldo Groove e Heitor Nascimento. Os dois artistas construíram uma sólida carreira na música brasileira, participando de projetos que dialogam com soul, funk, samba, eletrônica e música instrumental.
Ao longo dos anos, trabalharam com nomes importantes da cena nacional, como Black Alien, Planet Hemp, Carlos Dafé e Gerson King Combo, acumulando experiência tanto em estúdio quanto em produções ao vivo.
A história da parceria começou ainda nos anos 1990 e passou por grupos como Falso Inglês e Supergroove, além de diversos projetos independentes. O lançamento do novo single ganha um significado especial por ser um dos últimos trabalhos desenvolvidos por Heitor Nascimento, reconhecido guitarrista da cena black carioca que atuou ao lado de artistas e grupos como Banda Black Rio, Bossacucanova e DJ Marcelinho da Lua.
Nos vocais, Rafa Moura traz sua influência do soul contemporâneo. Revelado na cena paulistana, o cantor também integra projetos como Camarão Blues e FUNKONNECT, além de ter passagem pela Academia Brasileira de Black Music.
Faixa foi produzida entre Rio e São Paulo
Gravado e mixado remotamente entre Rio de Janeiro e São Paulo, o single foi produzido ao longo de 2025. A produção musical é assinada por Ronaldo Groove e Heitor Nascimento, com masterização de Sidney Sohn e arte da capa desenvolvida por Bia Mauro. O lançamento chega pelo selo CopaSoul Discos, com distribuição digital da Tratore.
Serviço
Lançamento: “O Futuro”
Data de lançamento: 27 de outubro de 2026
Artista: PodeJazz?
Composição: Heitor Nascimento e Ronaldo Groove
Produção musical: Ronaldo Groove e Heitor Nascimento
Masterização: Sidney Sohn
Capa: Bia Mauro
Selo: CopaSoul Discos
Distribuição: Tratore
Ronaldo Groove – teclados, programações e efeitos
Heitor Nascimento (in memoriam) – guitarra, baixo, piano, teclados e programações
Rafa Moura – vocal
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