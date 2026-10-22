Músico niteroiense Heitor Nascimento (terceiro à direita), falecido no inicio do ano, é homenageado com lançamento da faixa de seu projeto PodeJazz? - Divulgação/Ascom

Músico niteroiense Heitor Nascimento (terceiro à direita), falecido no inicio do ano, é homenageado com lançamento da faixa de seu projeto PodeJazz?Divulgação/Ascom

Publicado 22/10/2026 13:00

O projeto musical PodeJazz? lança no próximo dia 27 de outubro o single inédito “O Futuro”, aposta do grupo em uma sonoridade que combina elementos da música eletrônica com instrumentos orgânicos e atmosferas contemplativas. A canção é a segunda faixa inédita divulgada pelo trio em 2026 e reforça a proposta artística que une experimentação sonora, groove e influências da música brasileira contemporânea.



Formado pelos produtores e compositores Ronaldo Groove e Heitor Nascimento, falecido no início deste ano, ao lado do cantor paulista Rafa Moura, o PodeJazz? apresenta na nova música uma abordagem mais melódica e introspectiva, marcada por guitarras ambientadas, texturas eletrônicas e uma mensagem otimista sobre o futuro.



A letra convida à reflexão e transmite esperança em tempos de incerteza, destacando versos que incentivam a valorização da vida e das possibilidades que ainda estão por vir.



Projeto reúne nomes experientes da cena black e da música independente



“O Futuro” representa um novo capítulo na trajetória do PodeJazz?, que nasceu da parceria de décadas entre Ronaldo Groove e Heitor Nascimento. Os dois artistas construíram uma sólida carreira na música brasileira, participando de projetos que dialogam com soul, funk, samba, eletrônica e música instrumental.



Ao longo dos anos, trabalharam com nomes importantes da cena nacional, como Black Alien, Planet Hemp, Carlos Dafé e Gerson King Combo, acumulando experiência tanto em estúdio quanto em produções ao vivo.



A história da parceria começou ainda nos anos 1990 e passou por grupos como Falso Inglês e Supergroove, além de diversos projetos independentes. O lançamento do novo single ganha um significado especial por ser um dos últimos trabalhos desenvolvidos por Heitor Nascimento, reconhecido guitarrista da cena black carioca que atuou ao lado de artistas e grupos como Banda Black Rio, Bossacucanova e DJ Marcelinho da Lua.



Nos vocais, Rafa Moura traz sua influência do soul contemporâneo. Revelado na cena paulistana, o cantor também integra projetos como Camarão Blues e FUNKONNECT, além de ter passagem pela Academia Brasileira de Black Music.



Faixa foi produzida entre Rio e São Paulo



Gravado e mixado remotamente entre Rio de Janeiro e São Paulo, o single foi produzido ao longo de 2025. A produção musical é assinada por Ronaldo Groove e Heitor Nascimento, com masterização de Sidney Sohn e arte da capa desenvolvida por Bia Mauro. O lançamento chega pelo selo CopaSoul Discos, com distribuição digital da Tratore.



Serviço



Lançamento: “O Futuro”

Data de lançamento: 27 de outubro de 2026

Artista: PodeJazz?

Composição: Heitor Nascimento e Ronaldo Groove

Produção musical: Ronaldo Groove e Heitor Nascimento

Masterização: Sidney Sohn

Capa: Bia Mauro

Selo: CopaSoul Discos

Distribuição: Tratore



Integrantes do PodeJazz?

Ronaldo Groove – teclados, programações e efeitos

Heitor Nascimento (in memoriam) – guitarra, baixo, piano, teclados e programações

Rafa Moura – vocal



