Niterói: ao longo de 80 anos, a presença do GESFA tornou-se sinônimo de solidariedade e reconstrução em momentos críticos da cidadeDivulgação/Ascom
Fundado em 26 de outubro de 1946 pelo padre Adauto de Menezes, uma das principais referências do escotismo fluminense, o grupo atravessou diferentes gerações mantendo sua missão de contribuir para a formação de crianças, adolescentes e jovens por meio do método escoteiro.
Ao longo de oito décadas, mais de 5 mil jovens passaram pelo GESFA, que tem como lema "Sempre Alerta" e promove valores como autonomia, responsabilidade, respeito à natureza, trabalho em equipe e serviço ao próximo.
Programação comemorativa
As celebrações pelos 80 anos do grupo contam com uma programação especial voltada para integrantes, ex-escoteiros, voluntários e membros da comunidade.
O primeiro momento será uma sessão solene, marcada para o dia 24 de outubro, em Icaraí. A cerimônia vai homenagear adultos voluntários que contribuíram para a história da instituição, além de resgatar memórias e reconhecer personalidades que se destacaram pelo trabalho comunitário.
Já no dia 31 de outubro acontece o tradicional Fogo de Conselho, uma das cerimônias mais simbólicas do Movimento Escoteiro. Realizado na sede do grupo, o encontro reúne escoteiros em torno da fogueira para apresentações artísticas, canções e atividades que reforçam o espírito de fraternidade e pertencimento.
Oito décadas de presença em Niterói
Reconhecido como entidade de utilidade pública municipal, o GESFA construiu uma trajetória de forte ligação com a comunidade niteroiense. Desde sua criação, em Santa Rosa, o grupo passou por bairros como Icaraí, São Francisco, Charitas e, há 17 anos, mantém suas atividades em Pendotiba.
Ao longo de sua história, atuou em diferentes instituições de ensino e espaços da cidade, entre eles os colégios Abel, São Vicente de Paulo, Assunção, Cizínio Soares Pinto e o CIEP 449 Governador Leonel Brizola. O grupo também já realizou atividades na Hípica, no Aeroclube, na Igrejinha de São Francisco e no destacamento do Corpo de Bombeiros em Charitas.
Solidariedade e cidadania
A atuação social sempre esteve entre as principais marcas do GESFA. Os escoteiros participaram de campanhas de arrecadação para vítimas de desastres naturais, projetos de revitalização de espaços públicos, ações ambientais e iniciativas beneficentes em parceria com instituições locais.
Plantio de mudas, arrecadação de alimentos, campanhas educativas e atividades voltadas para a preservação ambiental fazem parte das ações desenvolvidas ao longo dos anos.
Para os dirigentes da instituição, a longevidade do grupo está diretamente ligada ao trabalho dos voluntários que, geração após geração, mantêm vivo o compromisso com a educação não formal e a formação cidadã.
Atividades para diferentes faixas etárias
O escotismo atende crianças e jovens a partir dos 6 anos e meio, divididos em seções de acordo com a faixa etária e o estágio de desenvolvimento.
O Ramo Lobinho, para crianças de 6,5 a 10 anos, trabalha o desenvolvimento pessoal e social. Já o Ramo Escoteiro, voltado para jovens de 11 a 14 anos, estimula a autonomia e a vida em equipe.
Os adolescentes de 15 a 17 anos participam do Ramo Sênior, que incentiva a superação de desafios e a construção da liderança. O Ramo Pioneiro, destinado a jovens de 18 a 22 anos, tem foco no protagonismo e no serviço comunitário, seguindo a máxima "Servir".
SERVIÇO
Comemoração dos 80 anos do 8º Grupo Escoteiro São Francisco de Assis (GESFA)
Local das atividades: Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR)
Endereço: Estrada Caetano Monteiro, nº 814, Pendotiba, Niterói
Dias e horários: Sábados, das 14h às 16h
Instagram: @8gesfa
Evento comemorativo
Sessão solene: 24 de outubro
Fogo de Conselho: 31 de outubro
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