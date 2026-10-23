Niterói: ao longo de 80 anos, a presença do GESFA tornou-se sinônimo de solidariedade e reconstrução em momentos críticos da cidade - Divulgação/Ascom

Niterói: ao longo de 80 anos, a presença do GESFA tornou-se sinônimo de solidariedade e reconstrução em momentos críticos da cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 23/10/2026 12:00





Fundado em 26 de outubro de 1946 pelo padre Adauto de Menezes, uma das principais referências do escotismo fluminense, o grupo atravessou diferentes gerações mantendo sua missão de contribuir para a formação de crianças, adolescentes e jovens por meio do método escoteiro.



Ao longo de oito décadas, mais de 5 mil jovens passaram pelo GESFA, que tem como lema "Sempre Alerta" e promove valores como autonomia, responsabilidade, respeito à natureza, trabalho em equipe e serviço ao próximo.



Programação comemorativa



As celebrações pelos 80 anos do grupo contam com uma programação especial voltada para integrantes, ex-escoteiros, voluntários e membros da comunidade.



O primeiro momento será uma sessão solene, marcada para o dia 24 de outubro, em Icaraí. A cerimônia vai homenagear adultos voluntários que contribuíram para a história da instituição, além de resgatar memórias e reconhecer personalidades que se destacaram pelo trabalho comunitário.



Já no dia 31 de outubro acontece o tradicional Fogo de Conselho, uma das cerimônias mais simbólicas do Movimento Escoteiro. Realizado na sede do grupo, o encontro reúne escoteiros em torno da fogueira para apresentações artísticas, canções e atividades que reforçam o espírito de fraternidade e pertencimento.



Oito décadas de presença em Niterói



Reconhecido como entidade de utilidade pública municipal, o GESFA construiu uma trajetória de forte ligação com a comunidade niteroiense. Desde sua criação, em Santa Rosa, o grupo passou por bairros como Icaraí, São Francisco, Charitas e, há 17 anos, mantém suas atividades em Pendotiba.



Ao longo de sua história, atuou em diferentes instituições de ensino e espaços da cidade, entre eles os colégios Abel, São Vicente de Paulo, Assunção, Cizínio Soares Pinto e o CIEP 449 Governador Leonel Brizola. O grupo também já realizou atividades na Hípica, no Aeroclube, na Igrejinha de São Francisco e no destacamento do Corpo de Bombeiros em Charitas.



Solidariedade e cidadania



A atuação social sempre esteve entre as principais marcas do GESFA. Os escoteiros participaram de campanhas de arrecadação para vítimas de desastres naturais, projetos de revitalização de espaços públicos, ações ambientais e iniciativas beneficentes em parceria com instituições locais.



Plantio de mudas, arrecadação de alimentos, campanhas educativas e atividades voltadas para a preservação ambiental fazem parte das ações desenvolvidas ao longo dos anos.



Para os dirigentes da instituição, a longevidade do grupo está diretamente ligada ao trabalho dos voluntários que, geração após geração, mantêm vivo o compromisso com a educação não formal e a formação cidadã.



Atividades para diferentes faixas etárias



O escotismo atende crianças e jovens a partir dos 6 anos e meio, divididos em seções de acordo com a faixa etária e o estágio de desenvolvimento.



O Ramo Lobinho, para crianças de 6,5 a 10 anos, trabalha o desenvolvimento pessoal e social. Já o Ramo Escoteiro, voltado para jovens de 11 a 14 anos, estimula a autonomia e a vida em equipe.



Os adolescentes de 15 a 17 anos participam do Ramo Sênior, que incentiva a superação de desafios e a construção da liderança. O Ramo Pioneiro, destinado a jovens de 18 a 22 anos, tem foco no protagonismo e no serviço comunitário, seguindo a máxima "Servir". Em tempos marcados pela tecnologia e pela conexão permanente às telas, uma instituição de Niterói segue apostando em valores como cidadania, convivência, liderança e contato com a natureza. O 8º Grupo Escoteiro São Francisco de Assis (GESFA) celebra, em outubro, seus 80 anos de atividades ininterruptas na cidade.Fundado em 26 de outubro de 1946 pelo padre Adauto de Menezes, uma das principais referências do escotismo fluminense, o grupo atravessou diferentes gerações mantendo sua missão de contribuir para a formação de crianças, adolescentes e jovens por meio do método escoteiro.Ao longo de oito décadas, mais de 5 mil jovens passaram pelo GESFA, que tem como lema "Sempre Alerta" e promove valores como autonomia, responsabilidade, respeito à natureza, trabalho em equipe e serviço ao próximo.As celebrações pelos 80 anos do grupo contam com uma programação especial voltada para integrantes, ex-escoteiros, voluntários e membros da comunidade.O primeiro momento será uma sessão solene, marcada para o dia 24 de outubro, em Icaraí. A cerimônia vai homenagear adultos voluntários que contribuíram para a história da instituição, além de resgatar memórias e reconhecer personalidades que se destacaram pelo trabalho comunitário.Já no dia 31 de outubro acontece o tradicional Fogo de Conselho, uma das cerimônias mais simbólicas do Movimento Escoteiro. Realizado na sede do grupo, o encontro reúne escoteiros em torno da fogueira para apresentações artísticas, canções e atividades que reforçam o espírito de fraternidade e pertencimento.Reconhecido como entidade de utilidade pública municipal, o GESFA construiu uma trajetória de forte ligação com a comunidade niteroiense. Desde sua criação, em Santa Rosa, o grupo passou por bairros como Icaraí, São Francisco, Charitas e, há 17 anos, mantém suas atividades em Pendotiba.Ao longo de sua história, atuou em diferentes instituições de ensino e espaços da cidade, entre eles os colégios Abel, São Vicente de Paulo, Assunção, Cizínio Soares Pinto e o CIEP 449 Governador Leonel Brizola. O grupo também já realizou atividades na Hípica, no Aeroclube, na Igrejinha de São Francisco e no destacamento do Corpo de Bombeiros em Charitas.A atuação social sempre esteve entre as principais marcas do GESFA. Os escoteiros participaram de campanhas de arrecadação para vítimas de desastres naturais, projetos de revitalização de espaços públicos, ações ambientais e iniciativas beneficentes em parceria com instituições locais.Plantio de mudas, arrecadação de alimentos, campanhas educativas e atividades voltadas para a preservação ambiental fazem parte das ações desenvolvidas ao longo dos anos.Para os dirigentes da instituição, a longevidade do grupo está diretamente ligada ao trabalho dos voluntários que, geração após geração, mantêm vivo o compromisso com a educação não formal e a formação cidadã.O escotismo atende crianças e jovens a partir dos 6 anos e meio, divididos em seções de acordo com a faixa etária e o estágio de desenvolvimento.O Ramo Lobinho, para crianças de 6,5 a 10 anos, trabalha o desenvolvimento pessoal e social. Já o Ramo Escoteiro, voltado para jovens de 11 a 14 anos, estimula a autonomia e a vida em equipe.Os adolescentes de 15 a 17 anos participam do Ramo Sênior, que incentiva a superação de desafios e a construção da liderança. O Ramo Pioneiro, destinado a jovens de 18 a 22 anos, tem foco no protagonismo e no serviço comunitário, seguindo a máxima "Servir".

Interessados em conhecer o movimento escoteiro podem visitar uma das reuniões semanais e acompanhar de perto as atividades desenvolvidas pelo grupo.



SERVIÇO



Comemoração dos 80 anos do 8º Grupo Escoteiro São Francisco de Assis (GESFA)

Local das atividades: Colégio Estadual Paulo Assis Ribeiro (CEPAR)

Endereço: Estrada Caetano Monteiro, nº 814, Pendotiba, Niterói

Dias e horários: Sábados, das 14h às 16h

Instagram: @8gesfa

Evento comemorativo

Sessão solene: 24 de outubro

Fogo de Conselho: 31 de outubro



