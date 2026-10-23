Niterói: Amanda Amado é cantora, compositora, percussionista e está na programação do festival - Divulgação/Ascom

Niterói: Amanda Amado é cantora, compositora, percussionista e está na programação do festivalDivulgação/Ascom

Publicado 23/10/2026 11:30

O Mercado Municipal de Niterói será palco de uma grande celebração do samba na próxima sexta-feira (23). Promovido pela Prefeitura de Niterói , o Festival Samba Niterói reúne artistas consagrados e representantes da cena cultural fluminense em uma programação gratuita que promete movimentar o público das 18h à meia-noite.

Entre os destaques da programação estão o cantor e compositor Dudu Nobre, o Grupo Vou Zuar, a cantora Amanda Amado, o Samba do Terreiro da Vovó, com participação especial de Marcelle Motta, o Grupo Celeiro e a DJ Kora.

A iniciativa busca valorizar o samba como patrimônio cultural brasileiro, promovendo o encontro entre diferentes gerações, estilos e linguagens musicais, além de ampliar o acesso da população a apresentações gratuitas de artistas reconhecidos e novos talentos.

Programação mistura tradição e novas vozes do samba

A abertura do festival ficará por conta da DJ Kora, artista gonçalense que construiu trajetória marcada pela valorização da música negra. Em seus sets, ela mistura referências de hip-hop, R&B, soul, afrobeat e clássicos dos tradicionais bailes black brasileiros.

Um dos momentos mais aguardados da noite será a apresentação do Grupo Vou Zuar, que sobe ao palco acompanhado da cantora Amanda Amado. Com mais de uma década de carreira, o grupo se destacou nacionalmente no cenário do samba e do pagode com projetos audiovisuais de grande repercussão e parcerias com nomes importantes da música brasileira.

Também integra a programação o Grupo Celeiro, conhecido por sua proposta de resgatar o clima das tradicionais rodas de samba cariocas. Desde 2015, a formação reúne músicos dedicados à preservação das raízes do gênero, sem abrir mão de interpretações contemporâneas.

Patrimônio cultural de Niterói marca presença

Representando uma das mais importantes iniciativas culturais ligadas ao samba na cidade, o Samba do Terreiro da Vovó também participa do festival e recebe como convidada a cantora Marcelle Motta.

Fundado em 2011, no bairro Fonseca, o projeto tornou-se referência na valorização da cultura afro-brasileira e do samba tradicional. Em reconhecimento à sua contribuição para a cultura local, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói em 2022.

Ao longo de sua trajetória, o coletivo participou de eventos importantes, como o Dia Nacional do Samba em Niterói e o tradicional Trem do Samba, no Rio de Janeiro, consolidando-se como um espaço de preservação da memória e da ancestralidade do gênero.

Dudu Nobre encerra a festa

Responsável pelo encerramento do festival, Dudu Nobre chega ao palco trazendo uma carreira consolidada no samba nacional. Cantor, compositor e instrumentista, o artista acumula mais de duas décadas de sucesso e um repertório repleto de clássicos.

Entre suas composições mais conhecidas estão canções como "Água da Minha Sede", "Quem é Ela", "Pro Amor Render" e "Vou Botar Teu Nome na Macumba". Além da carreira como intérprete, Dudu também possui forte ligação com o universo das escolas de samba e já participou da criação de dezenas de sambas-enredo vencedores.

Com mais de 300 músicas gravadas e números expressivos nas plataformas digitais, o artista segue apostando em novos projetos que dialogam com diferentes linguagens musicais, sem perder a essência do samba.

Cultura, encontro e celebração

Mais do que uma sequência de shows, o Festival Samba Niterói propõe um encontro entre tradição, renovação e diversidade cultural. A expectativa é reunir amantes do samba, moradores da cidade e visitantes em uma programação que destaca a força de um dos gêneros mais representativos da música brasileira.

SERVIÇO

Festival Samba Niterói

Data: Sexta-feira, 23 de outubro de 2026

Horário: Das 18h à meia-noite

Local: Mercado Municipal de Niterói

Entrada: Gratuita

Atrações:

DJ Kora

Grupo Vou Zuar convida Amanda Amado

Grupo Celeiro

Samba do Terreiro da Vovó convida Marcelle Motta

Dudu Nobre