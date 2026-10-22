Niterói: ato em prol da democracia e pela reeleição do Presidente Lula aconteceu na Avenida Amaral Peixoto - Reprodução/Internet

Niterói: ato em prol da democracia e pela reeleição do Presidente Lula aconteceu na Avenida Amaral PeixotoReprodução/Internet

Publicado 22/10/2026 19:42

Uma manifestação em apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mobilizou apoiadores na noite desta quinta-feira (22) no Centro de Niterói. O ato ocorreu na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, uma das principais vias da cidade, e ganhou adesão ao longo da tarde, ampliando a concentração de participantes na região.

Por volta das 18h25, o grupo ocupava o trecho entre a Câmara Municipal de Niterói e as proximidades da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), enquanto novos manifestantes continuavam chegando ao local. Em razão da mobilização, a via permaneceu interditada para o tráfego de veículos.

Até aquele momento, não havia divulgação oficial sobre o número de participantes presentes no ato.

Manifestação ocorre na reta final da campanha

Durante a concentração, os apoiadores entoaram palavras de ordem e canções em defesa da candidatura petista, além de manifestações contrárias ao adversário no segundo turno.

O evento aconteceu nos últimos dias da campanha eleitoral, antecedendo o debate televisivo marcado para sexta-feira (23) e a votação do segundo turno, prevista para domingo (25).

A Avenida Amaral Peixoto, palco da mobilização, é tradicionalmente utilizada para manifestações populares, atos políticos e eventos culturais em Niterói, reunindo frequentemente grandes públicos em diferentes momentos da vida política e social da cidade.

Trânsito foi impactado na região central

Com o aumento do número de participantes, a ocupação da avenida se intensificou durante o início da noite. O trecho onde ocorreu a concentração permaneceu fechado para veículos, sem previsão de reabertura divulgada até o momento da realização do ato.

A mobilização reforçou o clima de disputa que marca os últimos dias da campanha eleitoral e levou centenas de apoiadores ao principal corredor urbano do Centro de Niterói para demonstrar apoio ao candidato petista.