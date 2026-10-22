Niterói: ato em prol da democracia e pela reeleição do Presidente Lula aconteceu na Avenida Amaral PeixotoReprodução/Internet
Ato de apoio a Lula reúne manifestantes na Avenida Amaral Peixoto
Mobilização cresceu ao longo da tarde e reuniu apoiadores às vésperas do segundo turno das eleições
Ato de apoio a Lula reúne manifestantes na Avenida Amaral Peixoto
Mobilização cresceu ao longo da tarde e reuniu apoiadores às vésperas do segundo turno das eleições
PodeJazz? lança este mês o single musical inédito O Futuro
Faixa chega às plataformas no dia 27 de outubro e marca uma homenagem à trajetória do músico niteroiense Heitor Nascimento, um dos criadores do projeto
Obras do Cinema Icaraí e da Praça Getúlio Vargas avançam
Projetos em andamento em Icaraí prevêem a restauração de patrimônio histórico, novos espaços culturais e a requalificação de uma das principais praças da cidade
Recuperação do Túnel do Tibau vai reestabelecer circulação de água
Obra de R$ 38 milhões busca restaurar a conexão entre a Lagoa de Piratininga e o mar, ampliando a renovação das águas e contribuindo para a preservação ambiental
Projeto de tênis de mesa abre vagas para crianças e adolescentes
Iniciativa gratuita apoiada pela Prefeitura e patrocinada pela Transpetro oferece aulas gratuitas e promove inclusão social por meio do esporte
CDL Niterói firma parceria para ampliar benefícios aos empresários
Cooperação prevê ações de promoção da saúde, bem-estar e vantagens exclusivas para associados da entidade empresarial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.