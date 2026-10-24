Niterói: prefeito Rodrigo Neves lançou o edital de licitação para a construção da Inspetoria Regional da Guarda Municipal, no Centro - Divulgação/Ascom

Niterói: prefeito Rodrigo Neves lançou o edital de licitação para a construção da Inspetoria Regional da Guarda Municipal, no CentroDivulgação/Ascom

Publicado 24/10/2026 09:00

A Prefeitura de Niterói lançou, nesta quinta-feira (22), o edital de licitação para a construção da nova Inspetoria Regional da Guarda Municipal no Centro da cidade. A unidade será instalada na Avenida Visconde do Rio Branco, nas proximidades do Terminal Rodoviário João Goulart, e terá dois pavimentos voltados ao atendimento operacional da corporação.

O edital foi publicado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), marcando mais uma etapa do processo de ampliação da estrutura da Guarda Municipal.

Durante o lançamento, o prefeito Rodrigo Neves destacou que o investimento integra a política de fortalecimento institucional da corporação, que passou por um processo de expansão nos últimos anos.

“Esse é mais um passo do nosso plano de desenvolvimento institucional da nossa Força Pública, que saiu de 150 homens e está chegando a quase mil homens e mulheres que ajudam na proteção de Niterói. A Guarda Municipal tem atuado de maneira muito firme na prevenção à violência urbana e no combate aos pequenos delitos”, afirmou o prefeito.

Projeto foi desenvolvido com participação dos agentes

A futura inspetoria contará com recepção, sala de reuniões, alojamentos, banheiros, cozinha, vestiários masculinos e femininos, além de espaços destinados ao armazenamento de equipamentos controlados.

Segundo a Prefeitura, o projeto foi elaborado com a participação de servidores da própria Guarda Municipal, levando em consideração as necessidades operacionais dos agentes. A proposta é fortalecer o modelo de policiamento de proximidade, ampliando o diálogo entre a corporação e a população.

A expectativa é que a nova unidade contribua para o atendimento de demandas relacionadas à mediação de conflitos e ao ordenamento urbano, com atuação mais próxima de moradores, comerciantes e trabalhadores informais da região central.

O secretário municipal de Ordem Pública, Gilson Chagas, ressaltou que a construção da inspetoria representa uma reivindicação antiga da categoria.

“Esse reconhecimento pelo trabalho desempenhado é fundamental. Isso é um anseio da instituição há muito tempo: ter sua própria casa. Essa sede foi construída ouvindo os guardas municipais”, destacou.

Nova estrutura vai melhorar condições de trabalho

Para o subinspetor-geral da Guarda Municipal, Washington Wendel, a nova sede permitirá aprimorar as condições de trabalho dos agentes e ampliar a capacidade de atendimento à população.

“A Guarda Municipal já desenvolve um importante trabalho de proximidade com o cidadão. Com uma estrutura própria e adequada, teremos ainda mais condições de prestar um serviço de qualidade à população niteroiense”, afirmou.

O secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Felipe Ordacgy, também destacou a importância dos investimentos voltados à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da segurança pública municipal.

Obra deve ser concluída em seis meses

A licitação está marcada para o dia 10 de novembro e será realizada por meio do portal Comprasnet. O edital completo pode ser consultado no site da ION.

Após a conclusão do processo licitatório e a emissão da ordem de início dos serviços, a previsão da Prefeitura é que as obras sejam concluídas em até seis meses.

Além da unidade do Centro, o município também planeja a implantação de uma nova inspetoria na Região Oceânica. De acordo com a administração municipal, o projeto está em fase final dos procedimentos para desapropriação da área onde será construída a futura base operacional da Guarda Municipal.