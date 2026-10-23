Niterói: suspeito de cometer furtos tinha em sua posse onze celulares e foi encaminhado para 76 DPReprodução/Ascom
Suspeito de série de furtos de celulares é preso em operação da Polícia Civil
Homem investigado por crimes em Niterói e São Gonçalo foi capturado após ação da 76ª DP; polícia recuperou onze aparelhos celulares
Suspeito de série de furtos de celulares é preso em operação da Polícia Civil
Homem investigado por crimes em Niterói e São Gonçalo foi capturado após ação da 76ª DP; polícia recuperou onze aparelhos celulares
Niterói recebe a 3ª Etapa do Super Paddle na Praia de Charitas
Competição neste sábado terá provas de canoa havaiana e stand up paddle em percursos que chegam a dez quilômetros
Som Doce da Grota apresenta dois concertos gratuitos
Com obras de Vivaldi, Handel e Telemann, grupo realiza apresentações dedicadas aos Mestres do Barroco na sexta e no sábado
Ato de apoio a Lula reúne manifestantes na Avenida Amaral Peixoto
Mobilização cresceu ao longo da tarde e reuniu apoiadores às vésperas do segundo turno das eleições
PodeJazz? lança este mês o single musical inédito O Futuro
Faixa chega às plataformas no dia 27 de outubro e marca uma homenagem à trajetória do músico niteroiense Heitor Nascimento, um dos criadores do projeto
Obras do Cinema Icaraí e da Praça Getúlio Vargas avançam
Projetos em andamento em Icaraí prevêem a restauração de patrimônio histórico, novos espaços culturais e a requalificação de uma das principais praças da cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.