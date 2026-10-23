Niterói: suspeito de cometer furtos tinha em sua posse onze celulares e foi encaminhado para 76 DP - Reprodução/Ascom

Niterói: suspeito de cometer furtos tinha em sua posse onze celulares e foi encaminhado para 76 DPReprodução/Ascom

Publicado 23/10/2026 10:40

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), um homem apontado como responsável por uma sequência de furtos de celulares em Niterói e São Gonçalo. A ação foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói) , que localizaram o suspeito durante uma operação de monitoramento e apreenderam 11 telefones celulares.

De acordo com as investigações, o preso é suspeito de ter praticado diversos crimes desde junho deste ano, quando deixou o sistema prisional. A estimativa dos investigadores é que aproximadamente 100 pessoas possam ter sido vítimas de ocorrências com o mesmo modo de atuação.

Segundo a polícia, o homem já havia sido detido em janeiro deste ano durante uma investigação envolvendo furtos de aparelhos telefônicos nos dois municípios. Após cumprir parte da pena, ele voltou à liberdade em junho, período em que novos registros de crimes com características semelhantes começaram a ser identificados pelos agentes.

Investigação apontou atuação em áreas de grande circulação

As apurações indicam que o suspeito utilizava uma motocicleta para abordar vítimas em locais de intensa movimentação, como pontos de ônibus e vias com grande circulação de pedestres. Ainda conforme a investigação, ele saía da Região dos Lagos em direção a Niterói para praticar os delitos.

Os policiais também identificaram que a placa da motocicleta era parcialmente encoberta com terra para dificultar a identificação por câmeras de monitoramento urbano.

A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que levou as equipes a monitorarem pontos estratégicos do Centro de Niterói, região onde havia recorrentes registros desse tipo de ocorrência.

Suspeito tentou fugir durante abordagem

Após ser localizado, o homem foi acompanhado pelos policiais até a Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), nas proximidades do acesso ao Complexo do Salgueiro. Durante a abordagem, ele teria resistido à prisão e tentado escapar.

Mesmo após ser contido inicialmente, o suspeito conseguiu fugir a pé, mas acabou recapturado com o apoio de policiais militares que participavam da operação.

Os 11 celulares apreendidos foram encaminhados para a delegacia. Ainda durante os procedimentos, uma das vítimas reconheceu um dos aparelhos recuperados como sendo de sua propriedade.

Polícia apura possível ligação com outros casos

Além desta investigação, o suspeito possui antecedentes criminais e responde a diversos processos na Justiça, segundo informações da Polícia Civil.

Os inquéritos relacionados aos furtos estão em fase de conclusão e serão encaminhados ao Poder Judiciário. Paralelamente, as investigações seguem em andamento para esclarecer outras ocorrências semelhantes e identificar eventuais envolvidos na receptação dos aparelhos furtados.