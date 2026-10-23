Niterói: suspeito de cometer furtos tinha em sua posse onze celulares e foi encaminhado para 76 DPReprodução/Ascom

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Leonardo Soares
A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22), um homem apontado como responsável por uma sequência de furtos de celulares em Niterói e São Gonçalo. A ação foi realizada por agentes da 76ª DP (Niterói), que localizaram o suspeito durante uma operação de monitoramento e apreenderam 11 telefones celulares.
De acordo com as investigações, o preso é suspeito de ter praticado diversos crimes desde junho deste ano, quando deixou o sistema prisional. A estimativa dos investigadores é que aproximadamente 100 pessoas possam ter sido vítimas de ocorrências com o mesmo modo de atuação.
Segundo a polícia, o homem já havia sido detido em janeiro deste ano durante uma investigação envolvendo furtos de aparelhos telefônicos nos dois municípios. Após cumprir parte da pena, ele voltou à liberdade em junho, período em que novos registros de crimes com características semelhantes começaram a ser identificados pelos agentes.
Investigação apontou atuação em áreas de grande circulação
As apurações indicam que o suspeito utilizava uma motocicleta para abordar vítimas em locais de intensa movimentação, como pontos de ônibus e vias com grande circulação de pedestres. Ainda conforme a investigação, ele saía da Região dos Lagos em direção a Niterói para praticar os delitos.
Os policiais também identificaram que a placa da motocicleta era parcialmente encoberta com terra para dificultar a identificação por câmeras de monitoramento urbano.
A prisão foi resultado de um trabalho de inteligência que levou as equipes a monitorarem pontos estratégicos do Centro de Niterói, região onde havia recorrentes registros desse tipo de ocorrência.
Suspeito tentou fugir durante abordagem
Após ser localizado, o homem foi acompanhado pelos policiais até a Rodovia Niterói-Manilha (BR-101), nas proximidades do acesso ao Complexo do Salgueiro. Durante a abordagem, ele teria resistido à prisão e tentado escapar.
Mesmo após ser contido inicialmente, o suspeito conseguiu fugir a pé, mas acabou recapturado com o apoio de policiais militares que participavam da operação.
Os 11 celulares apreendidos foram encaminhados para a delegacia. Ainda durante os procedimentos, uma das vítimas reconheceu um dos aparelhos recuperados como sendo de sua propriedade.
Polícia apura possível ligação com outros casos
Além desta investigação, o suspeito possui antecedentes criminais e responde a diversos processos na Justiça, segundo informações da Polícia Civil.
Os inquéritos relacionados aos furtos estão em fase de conclusão e serão encaminhados ao Poder Judiciário. Paralelamente, as investigações seguem em andamento para esclarecer outras ocorrências semelhantes e identificar eventuais envolvidos na receptação dos aparelhos furtados.