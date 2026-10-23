Niterói: policiais encontraram drogas e dinheiro com o suspeito detidoReprodução/Internet

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Leonardo Soares
Um homem que utilizava tornozeleira eletrônica foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas em Jurujuba, na Zona Sul de Niterói. A ação ocorreu na Rua Lauro Sodré, nas proximidades do cais da comunidade, após a Polícia Civil receber informações sobre a comercialização de entorpecentes na região.

De acordo com a investigação, agentes realizaram um trabalho de monitoramento no local e observaram a movimentação do suspeito antes de efetuar a abordagem. Durante a operação, foram apreendidas porções de cocaína, tabletes de maconha e uma quantia em dinheiro. A ação contou com a participação de equipes da 79ª DP (Jurujuba) e da 78ª DP (Fonseca).

Suspeito já possuía antecedente pelo mesmo crime

Segundo a Polícia Civil, com o homem foram encontrados seis invólucros de cocaína e 11 tabletes de maconha, além de R$ 90 em espécie. O material foi recolhido e encaminhado para a delegacia responsável pelo caso.

Durante os procedimentos, o suspeito teria admitido aos policiais que realizava a venda dos entorpecentes na localidade e que recebia uma quantia fixa pelo trabalho. Ainda conforme a corporação, ele possuía anotação criminal anterior por tráfico de drogas e estava fora do sistema prisional havia cerca de cinco meses.

Após a prisão, o homem foi levado para a 79ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu à disposição da Justiça.

A polícia segue investigando a atuação de envolvidos com a venda de drogas na região de Jurujuba e o possível vínculo do suspeito com grupos criminosos que atuam na cidade. A reportagem tentou contato com a defesa dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria ainda não obteve retorno. O espaço segue sempre aberto ao contraditório.
 