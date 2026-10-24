Niterói: unidade está ganhando forma e se aproxima da conclusão, representando um avanço na ampliação da rede municipal - Divulgação/Ascom

Niterói: unidade está ganhando forma e se aproxima da conclusão, representando um avanço na ampliação da rede municipalDivulgação/Ascom

Publicado 24/10/2026 09:00

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vistoriou nesta sexta-feira (23) as obras da primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) de Icaraí , que está em fase final de implantação na Rua Álvares de Azevedo. O novo equipamento público representa um importante avanço na ampliação da rede municipal de Atenção Primária à Saúde e terá atenção especial voltada para a população idosa do bairro.

A unidade está sendo instalada em um imóvel que anteriormente funcionava como clínica pediátrica particular e foi adquirido pelo município para ampliar a oferta de serviços de saúde à população. A expectativa é que a UBS fortaleça o atendimento básico em uma região que concentra aproximadamente 100 mil moradores.

Durante a visita técnica, Rodrigo Neves destacou a importância da nova estrutura para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

“A primeira Unidade Básica de Saúde de Icaraí é uma conquista importante para a população do bairro. Estamos realizando uma reforma completa para ampliar o acesso aos serviços de Atenção Primária, com atenção especial aos idosos, incluindo atendimento geriátrico e assistência domiciliar. A unidade também facilitará o acesso à vacinação, evitando deslocamentos para outros bairros”, afirmou o prefeito.

Atendimento especializado para idosos e ampliação dos serviços

O projeto foi desenvolvido levando em consideração o perfil populacional de Icaraí, bairro que possui a maior proporção de moradores com 60 anos ou mais em Niterói. Por isso, a unidade contará com ações voltadas à prevenção, acompanhamento de doenças crônicas e promoção da qualidade de vida da população idosa.

A secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, ressaltou que a nova UBS permitirá ampliar o atendimento próximo às residências dos pacientes e fortalecer o acompanhamento contínuo dos usuários do sistema público.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a estrutura terá capacidade para realizar entre 800 e 1.000 consultas médicas e de enfermagem por mês, além da aplicação de até 1.200 doses de vacinas mensalmente.

Estrutura reunirá consultas, vacinação e ações preventivas

A futura unidade contará com consultórios multiprofissionais, sala de vacinação, espaços destinados a procedimentos de enfermagem, acolhimento de pacientes e atividades coletivas.

Além dos atendimentos clínicos, o espaço será utilizado para ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, grupos de convivência e orientação à população, reunindo diversos serviços em um único endereço.

Com a conclusão das obras, a Prefeitura espera ampliar a cobertura da Atenção Primária em Icaraí, oferecendo um atendimento mais acessível e humanizado para os moradores da região e fortalecendo a prevenção como porta de entrada do sistema municipal de saúde.