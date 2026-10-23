Niterói: projeto prevê reservatório subterrâneo na área do campo de futebol do Caio Martins - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto prevê reservatório subterrâneo na área do campo de futebol do Caio MartinsDivulgação/Ascom

Publicado 23/10/2026 18:58

A Prefeitura de Niterói deu início, nesta sexta-feira (23), às obras de macrodrenagem do Rio Icaraí, considerado um dos mais importantes projetos de infraestrutura urbana da cidade. A intervenção tem como principal objetivo reduzir os frequentes alagamentos que afetam bairros como Icaraí, Santa Rosa, Largo do Marrão e regiões adjacentes durante períodos de chuva intensa.

O prefeito Rodrigo Neves assinou a ordem de início dos trabalhos e acompanhou o começo da demolição das arquibancadas do Estádio Caio Martins, estruturas que já estavam interditadas pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil.

O principal elemento do projeto será a construção de um reservatório subterrâneo no terreno atualmente ocupado pelo campo de futebol do complexo esportivo. A estrutura terá capacidade para armazenar até 80 milhões de litros de água da chuva, permitindo que o volume seja liberado gradualmente no Rio Icaraí antes de seguir para a Baía de Guanabara.

Durante a cerimônia, Rodrigo Neves classificou a obra como uma das mais relevantes já realizadas pelo município.

“Essa é a segunda obra mais importante da história de Niterói, atrás apenas do Túnel Charitas-Cafubá. Vamos transformar uma área degradada em um grande reservatório de águas pluviais e, posteriormente, em um espaço de lazer para a população”, afirmou o prefeito.

Intervenções vão ampliar a capacidade de drenagem da região

Além da construção do reservatório, o projeto prevê obras de macrodrenagem nas ruas Presidente Backer e Lopes Trovão. Também serão executadas intervenções de microdrenagem na Avenida Roberto Silveira e nas ruas Paulo César, Santa Rosa e Mariz e Barros.

A expectativa é que as melhorias aumentem a capacidade de escoamento das águas pluviais, reduzindo os impactos causados pelas chuvas e minimizando os pontos de alagamento historicamente registrados nesses bairros.

A vice-prefeita Isabel Swan destacou a importância da iniciativa para solucionar um problema antigo enfrentado pelos moradores.

“O Caio Martins é um espaço histórico da cidade, mas que perdeu protagonismo ao longo dos anos. Esse projeto permitirá resolver uma questão estrutural relacionada à drenagem da região e, ao mesmo tempo, recuperar uma área importante para a população”, disse.

O terreno onde será construído o reservatório possui cerca de 25 mil metros quadrados e foi cedido pelo Governo do Estado à Prefeitura para a execução das obras. Os trabalhos serão conduzidos pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

Área dará lugar a parque público após conclusão das obras

Encerrada a etapa de macrodrenagem, o município pretende transformar a área em um grande parque público voltado ao lazer, ao esporte e à convivência.

O projeto prevê a implantação de quadras de tênis, futebol, vôlei e basquete, além de áreas verdes, jardins, espaços de convivência e uma floresta urbana. A proposta é criar um novo espaço de integração para moradores de Icaraí, Santa Rosa e bairros vizinhos, ampliando as opções de lazer e contribuindo para a revitalização da região.

Com prazo estimado de 36 meses para conclusão, a obra é considerada estratégica para melhorar a infraestrutura urbana de Niterói e aumentar a resiliência da cidade diante de eventos climáticos extremos.