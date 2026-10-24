São Gonçalo: força-tarefa segue um cronograma contínuo ao longo do anoDivulgação/Ascom
Força-tarefa da Clin reforça limpeza nos morros do Bumba e do Holofote
Ações buscam contribuir para a organização dos espaços públicos e a qualidade de vida da população
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Niterói construirá Inspetoria Regional da Guarda Municipal no Centro
Unidade ficará na Avenida Visconde do Rio Branco, perto do Terminal João Goulart, e terá dois pavimentos
Rodrigo Neves vistoria obras da primeira UBS de Icaraí
Nova unidade terá atenção especial à população idosa e vai ampliar o acesso aos serviços de Atenção Primária à Saúde na região
Niterói inicia obras de macrodrenagem em Icaraí
Projeto prevê reservatório subterrâneo na área hoje ocupada pelo campo de futebol do Caio Martins
Homem com tornozeleira eletrônica é preso em Jurujuba
Policiais civis apreenderam porções de cocaína, maconha e dinheiro durante operação realizada nas proximidades do cais do bairro, em Niterói
Grupo Escoteiro São Francisco de Assis celebra 80 anos de história
Fundado em 1946, o GESFA prepara programação especial para marcar oito décadas de atuação na formação de crianças e jovens
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