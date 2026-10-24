São Gonçalo: força-tarefa segue um cronograma contínuo ao longo do ano - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: força-tarefa segue um cronograma contínuo ao longo do anoDivulgação/Ascom

Publicado 24/10/2026 10:00

Desde o início do verão, a Prefeitura de Niterói, por meio da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), realiza uma força-tarefa em diferentes regiões da cidade para intensificar os serviços de limpeza e conservação urbana. A iniciativa considera as demandas específicas de cada localidade e busca contribuir para a organização dos espaços públicos, a segurança e a qualidade de vida da população.

Na quinta-feira (22), a força-tarefa chegou ao Morro do Bumba, em Viçoso Jardim. Já nesta sexta-feira (23), os serviços foram realizados no Morro do Holofote, em Santana, na Zona Norte da cidade. As ações mobilizaram 80 funcionários da Clin, que executaram serviços de conscientização ambiental, desobstrução de bueiros, roçada, varrição, lavagem com água de reúso, instalação de papeleiras e pintura de meios-fios e postes. Para os trabalhos, foram utilizados quatro caminhões basculantes, um caminhão-pipa, um caminhão-satélite, um Vac-All, uma retroescavadeira e um caminhão-baú.

Presidente da Clin destacou a importância da iniciativa

“A força-tarefa nos permite intensificar os serviços de limpeza e conservação em diferentes regiões da cidade, complementando o trabalho diário das nossas equipes. Seguimos atuando de forma contínua, de acordo com as necessidades de cada localidade, para manter Niterói limpa e organizada e contribuir para a qualidade de vida da população”, afirmou Acílio Borges.

A força-tarefa teve início no começo de 2026, no Fonseca, e já contemplou diversas comunidades, como Vila Ipiranga, Bernardinho, Bonfim, Eucalipto, Santo Cristo, Teixeira de Freitas e Palmeira. Na Região Oceânica, as equipes também atuaram em diferentes frentes nos bairros de Itacoatiara, Camboinhas, Piratininga e Engenho do Mato.

Durante o período de chuvas, áreas consideradas críticas nos bairros do Fonseca, Icaraí, Engenhoca e Caramujo receberam atenção especial, com serviços de remoção de lama e entulhos e desobstrução de bueiros. Em São Francisco e Santa Rosa, a operação reforçou a limpeza das ruas internas, com varredeira mecânica, varrição manual e capina.

A força-tarefa segue um cronograma contínuo ao longo do ano, com ações planejadas de acordo com as demandas de cada região da cidade.