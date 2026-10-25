Niterói: a mãe da menina Ana Clara votou em seção eleitoral na região do Badu, em Pendotiba - Reprodução/Internet

Niterói: a mãe da menina Ana Clara votou em seção eleitoral na região do Badu, em PendotibaReprodução/Internet

Publicado 25/10/2026 16:41

O segundo turno das eleições em Niterói foi marcado por um cenário de tranquilidade e ordem. Ao longo de todo o domingo, os eleitores que compareceram aos locais de votação encontraram seções sem longas filas e um ritmo fluido. Outro ponto marcante da jornada foi o aspecto visual e de limpeza das vias públicas, contrastando com o cenário registrado na etapa anterior da disputa.

Vias limpas e sem descarte irregular



Diferentemente do primeiro turno — quando calçadas e o entorno das zonas eleitorais amanheceram cobertos por panfletos e santinhos —, as ruas dos principais bairros niteroienses apresentaram um visual preservado. A ausência do tradicional "tapete de papel" facilitou a mobilidade de pedestres, idosos e pessoas com deficiência física que se deslocavam para votar.



A redução do lixo eleitoral decorre tanto de uma maior conscientização quanto da atuação ostensiva de fiscalização e das equipes de limpeza urbana, que mantiveram os acessos aos pontos de votação desimpedidos.



Agilidade nas seções e clima ameno



Nos maiores colégios eleitorais da cidade, como nas zonas do Centro, Icaraí e Região Oceânica, o fluxo de eleitores seguiu sem grandes retenções. A experiência acumulada do primeiro turno, somada ao menor número de cargos em disputa na urna eletrônica, permitiu que a votação fosse concluída em poucos segundos por cada cidadão.



O ambiente nas filas foi considerado cordial pelos mesários e fiscais da Justiça Eleitoral, sem registro de grandes aglomerações ou conflitos de militância nas proximidades das seções.

Apuração e encerramento do pleito



Com o encerramento da votação às 17h, as urnas vão começar a ser transmitidas para a central de apuração do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ). O dia, até o fechamento da matéria, ocorreu com poucas intercorrências graves no trânsito ou falhas críticas no sistema de biometria e urnas.

Cristiane Gomes da Silva, mãe da menina Ana Clara - morta com um tiro de escopeta e defendida pelo advogado candidato da oposição à Presidência da República - foi votar na região onde mora, no Monan Pequeno, no bairro Badu, em Pendotiba.

Um morador de rua foi agredido por eleitores do candidato Flávio Bolsonaro na Praia de Icaraí, deixando os cidadãos do bairro indignados. Até o fechamento desta matéria ainda não se sabia mais detalhes sobre o fato ocorrido.





