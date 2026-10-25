Niterói: a mãe da menina Ana Clara votou em seção eleitoral na região do Badu, em PendotibaReprodução/Internet
Segundo turno registra votação tranquila e vias limpas em Niterói
Diferente da primeira etapa do pleito, quando o descarte irregular de material de campanha deixou um tapete de santinhos, o pleito deste domingo transcorreu com fluidez e vias desimpedidas
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