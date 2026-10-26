Niterói: pólo universitário e cultural da cidade, Cantareira reuniu diversos eleitores para comemorar a vitória da democraciaZaida Sodré/LR Comunicação
A movimentação começou de forma espontânea por volta das 19h, acompanhando a apuração dos votos transmitida em telões e televisores dos bares locais. Com bandeiras, batucadas e jingles de campanha, a comemoração tomou as ruas, combinando o perfil universitário do Gragoatá com o fluxo tradicional da Zona Sul niteroiense.
O fervor universitário na Cantareira
Os bares da área registraram capacidade máxima, com música e gritos de ordem ecoando. A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanharam a movimentação, que seguiu em ritmo pacífico e sem interrupções no trânsito das vias principais de acesso ao campus.
Concentração e celebração no Chalé de Icaraí
A poucos quilômetros dali, o ritmo foi de festa na esquina da Rua Miguel de Frias com a Octávio Carneiro, na região conhecida pelo histórico bar Chalé, em Icaraí. Tradicional ponto de reunião da Zona Sul, o local atraiu famílias, grupos de amigos e eleitores de diferentes idades que lotaram as calçadas.
"A energia aqui na Miguel de Frias representa a força da democracia e a esperança renovada para o país. É um momento histórico para todos nós", declarou a advogada e moradora do bairro, Mariana Alencar, de 42 anos.
A circulação de pedestres tomou conta de trechos da calçada da Miguel de Frias, com buzinaços de carros que passavam rumo à Praia de Icaraí. O trânsito registrou retenções pontuais ao longo da noite, mas a NitTrans atuou no ordenamento do fluxo para garantir a segurança dos pedestres e motoristas na região.
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