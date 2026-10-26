Niterói: pólo universitário e cultural da cidade, Cantareira reuniu diversos eleitores para comemorar a vitória da democracia - Zaida Sodré/LR Comunicação

Niterói: pólo universitário e cultural da cidade, Cantareira reuniu diversos eleitores para comemorar a vitória da democraciaZaida Sodré/LR Comunicação

Publicado 26/10/2026 10:41





A movimentação começou de forma espontânea por volta das 19h, acompanhando a apuração dos votos transmitida em telões e televisores dos bares locais. Com bandeiras, batucadas e jingles de campanha, a comemoração tomou as ruas, combinando o perfil universitário do Gragoatá com o fluxo tradicional da Zona Sul niteroiense.



O fervor universitário na Cantareira A confirmação da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para o seu quarto mandato presidencial transformou o cenário urbano de Niterói na noite deste domingo. Logo após a consolidação do resultado pelas urnas eletrônicas, militantes, estudantes e moradores ocuparam dois dos principais pontos de encontro da cidade: a Praça Leoni Ramos, na Cantareira, e o tradicional trecho do Chalé, na Rua Miguel de Frias, no bairro de Icaraí.A movimentação começou de forma espontânea por volta das 19h, acompanhando a apuração dos votos transmitida em telões e televisores dos bares locais. Com bandeiras, batucadas e jingles de campanha, a comemoração tomou as ruas, combinando o perfil universitário do Gragoatá com o fluxo tradicional da Zona Sul niteroiense.

Na Cantareira, polo cultural e histórico da juventude niteroiense ao lado do campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), a concentração ganhou contornos de festival ao ar livre. Centenas de estudantes e moradores da região ocuparam o entorno da praça.



Os bares da área registraram capacidade máxima, com música e gritos de ordem ecoando. A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanharam a movimentação, que seguiu em ritmo pacífico e sem interrupções no trânsito das vias principais de acesso ao campus.



Concentração e celebração no Chalé de Icaraí



A poucos quilômetros dali, o ritmo foi de festa na esquina da Rua Miguel de Frias com a Octávio Carneiro, na região conhecida pelo histórico bar Chalé, em Icaraí. Tradicional ponto de reunião da Zona Sul, o local atraiu famílias, grupos de amigos e eleitores de diferentes idades que lotaram as calçadas.



"A energia aqui na Miguel de Frias representa a força da democracia e a esperança renovada para o país. É um momento histórico para todos nós", declarou a advogada e moradora do bairro, Mariana Alencar, de 42 anos.



A circulação de pedestres tomou conta de trechos da calçada da Miguel de Frias, com buzinaços de carros que passavam rumo à Praia de Icaraí. O trânsito registrou retenções pontuais ao longo da noite, mas a NitTrans atuou no ordenamento do fluxo para garantir a segurança dos pedestres e motoristas na região.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou da comemoração pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Praia de Icaraí.