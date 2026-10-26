Niterói: na ação foram oferecidos lanches que fazem sucesso entre o público infantil, como pipoca, hambúrguer, cachorro-quente, misto-quente, sorvete e algodão-doce - Divulgação/Ascom

Niterói: na ação foram oferecidos lanches que fazem sucesso entre o público infantil, como pipoca, hambúrguer, cachorro-quente, misto-quente, sorvete e algodão-doceDivulgação/Ascom

Publicado 26/10/2026 12:00

Os alunos do Clin Social, projeto desenvolvido pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) , participaram de uma programação especial em comemoração ao Mês das Crianças. Ao longo da semana, os participantes viveram momentos de lazer, aprendizado e convivência na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em São Francisco.

As atividades aconteceram entre os dias 19 e 23, com exceção da quarta-feira, e foram realizadas no contraturno escolar, em dois turnos. No primeiro dia, todos os grupos se reuniram em um momento de confraternização que promoveu a interação e a troca de experiências entre as crianças.

Brincadeiras e sustentabilidade marcaram a programação

A agenda incluiu diversas atrações voltadas ao entretenimento, como brinquedos infláveis, caça ao tesouro, torta na cara e recreação na piscina. Além da diversão, os alunos também participaram de uma atividade de educação ambiental comandada por Sergio Marcolini, da Coordenadoria de Inovação Sustentável da Clin.

Por meio de uma versão adaptada do pique-bandeirinha, os participantes aprenderam sobre coleta seletiva ao identificar materiais recicláveis para proteger seus territórios. A dinâmica utilizou uma abordagem lúdica para aproximar conceitos de sustentabilidade do cotidiano das crianças.

Para Fabielle Guimarães, responsável pela Gerência de Serviço Social da Clin, ações como essa vão além da recreação.

“Mais do que proporcionar momentos de diversão, iniciativas como essa fortalecem os vínculos entre as crianças, estimulam a convivência e criam memórias afetivas importantes para essa fase da vida. Ver a participação e a alegria de cada uma delas é muito gratificante e reforça a importância de oferecermos experiências que contribuam para seu desenvolvimento integral”, afirmou.

Encerramento teve criatividade e cardápio especial

A programação foi concluída na sexta-feira com o evento “Venha Vestido Diferente”, que incentivou a criatividade dos participantes por meio de fantasias, roupas temáticas, acessórios e penteados inusitados.

Para tornar a celebração ainda mais especial, foram oferecidos lanches que fazem sucesso entre o público infantil, como pipoca, hambúrguer, cachorro-quente, misto-quente, sorvete e algodão-doce.

A estudante Beatriz Fernandes dos Santos, de 11 anos, destacou a importância da iniciativa e relembrou os momentos de diversão.

“Gostei muito das brincadeiras, das comidas e da dança. Me diverti muito no toboágua também. Acho muito importante que o projeto comemore o nosso dia”, contou.

Projeto promove desenvolvimento de crianças e adolescentes

Coordenado pela Gerência de Serviço Social da Clin, o Clin Social tem como missão incentivar a permanência de crianças e adolescentes entre 9 e 12 anos no ensino regular, contribuindo para sua formação e ampliando oportunidades de desenvolvimento.

Criado em 2010, o projeto oferece atividades esportivas, culturais, artísticas, musicais e pedagógicas no contraturno escolar. Atualmente, atende 60 participantes e busca fortalecer o desenvolvimento individual dos alunos, além de gerar impactos positivos em suas famílias e comunidades.

