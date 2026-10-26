Niterói: Durante o encontro, o secretário Renato Barandier ressaltou que o transporte público é fundamental para garantir uma moradia adequada - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: Durante o encontro, o secretário Renato Barandier ressaltou que o transporte público é fundamental para garantir uma moradia adequadaLucas Benevides/Ascom

Publicado 26/10/2026 12:10

Prefeitura de Niterói anunciou a implantação da primeira linha alimentadora de ônibus da cidade, que será operada com tarifa zero para atender os moradores do conjunto habitacional Jardim das Paineiras, localizado no Badu, região de Pendotiba. A iniciativa busca ampliar a mobilidade da população e facilitar o acesso ao transporte público, ao comércio e aos serviços disponíveis no bairro.

A nova linha, denominada AL01, fará a ligação direta entre o condomínio residencial e a área central do Badu. A oficialização do serviço ocorreu neste sábado (24), com a assinatura da portaria pelo secretário municipal de Mobilidade e Infraestrutura, Renato Barandier, representando o prefeito Rodrigo Neves. O documento será publicado no Diário Oficial do município.

Mobilidade como complemento ao direito à moradia

Construído por meio do programa Minha Casa, Minha Vida, o Jardim das Paineiras abriga famílias de baixa renda e faz parte da política habitacional voltada à redução do déficit de moradia. Segundo a Prefeitura, a criação da linha gratuita integra um conjunto de ações destinadas a garantir melhores condições de vida aos moradores, reconhecendo que o acesso à cidade vai além da entrega das unidades habitacionais.

Durante encontro com a comunidade, o secretário Renato Barandier destacou a importância da infraestrutura urbana e do transporte para assegurar qualidade de vida à população.

“Moradia adequada não é só ter quatro paredes. É ter direito à saúde, à educação e também ao transporte. Com essa responsabilidade, o prefeito Rodrigo Neves nos enviou aqui para anunciar a criação da primeira linha alimentadora de Niterói, ligando o Jardim das Paineiras ao centro do Badu, com tarifa zero”, afirmou.

Comunidade comemora chegada do novo serviço

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos moradores do conjunto habitacional, que apontam a mobilidade como uma das principais necessidades da região.

Moradora do empreendimento, Maria de Lourdes Alves, de 68 anos, afirmou que a mudança para o condomínio trouxe melhorias para sua família e acredita que a nova linha representará mais praticidade e independência no dia a dia.

“Eu estou muito feliz! Um ano que a gente pegou a chave e já tem coisa pra caramba! Minha vida melhorou. O ônibus, para mim, vai ser um presente de Deus!”, comemorou.

Operação será gratuita e em ambos os sentidos

A linha AL01 será operada pelo Consórcio Transoceânico, responsável pelo transporte coletivo na região de Pendotiba. O serviço funcionará nos dois sentidos e não haverá cobrança de passagem.

Os pontos de embarque e desembarque serão definidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), que também ficará responsável pela elaboração dos horários e do itinerário oficial da linha.

Com a medida, a Prefeitura pretende fortalecer a integração dos moradores do Jardim das Paineiras com os demais serviços urbanos do bairro, reduzindo barreiras de deslocamento e ampliando o acesso da população a oportunidades e equipamentos públicos.