Niterói: ordem de Início dos serviços foi assinada pelo presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa - Lucas Benevides/Ascom

Niterói: ordem de Início dos serviços foi assinada pelo presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio LourosaLucas Benevides/Ascom

Publicado 26/10/2026 12:20

A cidade deu início ao projeto de urbanização da Travessa Capitão Jesus, área localizada na comunidade da Igrejinha, no Largo da Batalha , em Pendotiba. A Ordem de Início das obras foi assinada pela Prefeitura neste sábado (24) pelo presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio Lourosa. As intervenções receberão investimento de R$ 2,1 milhões e têm previsão de conclusão em até 12 meses.

Com área de abrangência de 794,39 metros quadrados, o projeto contempla a construção de uma nova ponte em concreto armado, além da recuperação da via com pavimentação, implantação de sistemas de drenagem e instalação de iluminação pública em LED.

Obra busca reduzir impactos provocados pelas chuvas

As melhorias foram planejadas para solucionar problemas históricos enfrentados pelos moradores da região, principalmente relacionados à mobilidade e aos constantes alagamentos registrados durante períodos de chuvas intensas.

A nova infraestrutura deverá proporcionar mais segurança para pedestres e motoristas, além de melhorar as condições de acesso à comunidade e minimizar os transtornos causados pelo acúmulo de água nas residências e vias do entorno.

Durante o anúncio, o presidente da ION destacou que a execução das obras será realizada em diálogo com a população local para reduzir os impactos temporários causados pelos serviços.

“A empresa já está apta a iniciar a obra e, a partir de segunda-feira, vamos começar a caminhar junto com a comunidade, pedindo a ajuda dos moradores e tentando minimizar todos os inconvenientes que a obra traz. Vou pedir muita compreensão e que a população esteja junto da obra, porque tenho certeza de que vamos melhorar a situação daqui”, afirmou Antônio Lourosa.

Demanda antiga da comunidade será atendida

A intervenção atende a um pedido antigo dos moradores da região, que convivem há anos com dificuldades de deslocamento e problemas causados pelas enchentes.

Segundo o líder comunitário William Martins da Silva, a obra beneficiará não apenas os moradores da Travessa Capitão Jesus, mas também famílias que vivem em ruas próximas.

“A primeira coisa é a mobilidade. Quando chove muito forte ou por mais de dois dias seguidos, o entorno fica alagado. A rua também vai ser recuperada. Essa obra vai melhorar bastante a qualidade de vida dos moradores”, destacou.

Infraestrutura reforçada para garantir mais qualidade de vida

Além da construção da ponte e da recuperação viária, o projeto inclui intervenções de infraestrutura urbana voltadas para aumentar a segurança e a acessibilidade de quem vive e circula pela localidade.

A expectativa da Prefeitura é que, após a conclusão dos serviços, a comunidade da Igrejinha conte com melhores condições de mobilidade, iluminação mais eficiente e um sistema de drenagem capaz de reduzir os impactos das chuvas, promovendo mais qualidade de vida para os moradores da região.