Niterói: ordem de Início dos serviços foi assinada pelo presidente da Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION), Antônio LourosaLucas Benevides/Ascom
Niterói inicia obras da construção de ponte no Largo da Batalha
Intervenções na Travessa Capitão Jesus, na região da Igrejinha, terão investimento de R$ 2,1 milhões e vão beneficiar moradores com melhorias na mobilidade e na infraestrutura
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Niterói terá primeira linha alimentadora de ônibus com tarifa zero no Badu
Serviço vai ligar o conjunto habitacional Jardim das Paineiras à região central do bairro e atende a uma reivindicação dos moradores
Alunos do Clin Social participam de programação pelo Mês das Crianças
Brincadeiras, lazer e atividades educativas marcaram a comemoração promovida pela Companhia de Limpeza de Niterói
Reeleição de Lula transforma Cantareira e Miguel de Frias em polos de celebração
Concentração ganhou contornos de festival ao ar livre no pólo universitário da cidade
Segundo turno registra votação tranquila e vias limpas em Niterói
Diferente da primeira etapa do pleito, quando o descarte irregular de material de campanha deixou um tapete de santinhos, o pleito deste domingo transcorreu com fluidez e vias desimpedidas
Força-tarefa da Clin reforça limpeza nos morros do Bumba e do Holofote
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