Niterói: Sindicato classifica descumprimento de decisão judicial como afronta ao direito de voto - Reprodução/Ascom

Niterói: Sindicato classifica descumprimento de decisão judicial como afronta ao direito de votoReprodução/Ascom

Publicado 26/10/2026 12:40

Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) manifestou preocupação com o que considera um grave descumprimento da determinação da Justiça Eleitoral que estabelecia a operação integral das frotas de ônibus durante o domingo de votação.

De acordo com a entidade, informações apresentadas pela coordenação de campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva aos tribunais superiores apontaram redução significativa da oferta de ônibus em nove estados. No Estado do Rio de Janeiro, os municípios de São Gonçalo e Petrópolis estariam entre os locais onde foram registrados problemas no cumprimento da medida.

Entidade aponta prejuízo ao exercício da cidadania

Para a diretoria do Sintronac, a redução das viagens em um dia de eleição compromete diretamente o acesso dos eleitores aos locais de votação e representa uma violação de direitos garantidos pela Constituição.

O sindicato avalia que a restrição do transporte coletivo afeta principalmente a população de baixa renda, que depende dos ônibus para se deslocar, além de moradores que precisam percorrer grandes distâncias para exercer o direito ao voto.

Sindicato pede punição aos responsáveis

Em nota, a entidade defendeu uma apuração rigorosa dos fatos pelos órgãos competentes e a responsabilização dos envolvidos, caso sejam comprovadas irregularidades.

Segundo o presidente do Sintronac, Rubens dos Santos Oliveira, a eventual redução deliberada da frota não representa apenas uma infração legal, mas também uma conduta que prejudica diretamente a participação democrática da população.

“O descumprimento da determinação da Justiça Eleitoral é extremamente grave. Além de afrontar uma decisão judicial, impede que muitos cidadãos exerçam plenamente seu direito de votar. Os mais prejudicados são justamente aqueles que possuem menos recursos financeiros e dependem do transporte público para chegar aos locais de votação”, afirmou o dirigente.

Defesa da ampla mobilidade em dias de votação

O sindicato reforçou que a garantia de transporte adequado em períodos eleitorais é fundamental para assegurar o acesso democrático às urnas e defendeu que as autoridades adotem medidas para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer em futuras eleições.

A entidade também destacou que qualquer medida que dificulte o deslocamento dos eleitores pode comprometer o exercício da cidadania, especialmente entre os segmentos mais vulneráveis da população