Niterói: Sindicato classifica descumprimento de decisão judicial como afronta ao direito de votoReprodução/Ascom
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Serviço vai ligar o conjunto habitacional Jardim das Paineiras à região central do bairro e atende a uma reivindicação dos moradores
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