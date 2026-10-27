Niterói: comitiva também visitou o Rio Cricket, em Icaraí, um dos primeiros clubes do esporte no Brasil - Divulgação/Ascom

Niterói: comitiva também visitou o Rio Cricket, em Icaraí, um dos primeiros clubes do esporte no BrasilDivulgação/Ascom

Publicado 27/10/2026 09:10

Uma comitiva britânica ligada ao desenvolvimento do críquete visitou Niterói neste fim de semana para conhecer o projeto social da modalidade desenvolvido no Parque Esportivo e Social do Caramujo (PESC). A iniciativa, considerada a única do gênero no estado do Rio de Janeiro, despertou o interesse dos visitantes internacionais, que já discutem possíveis parcerias para ampliar as atividades e transformar o espaço em um centro de referência nacional do esporte.

A delegação foi liderada por Matthew Featherstone, CEO do Cricket Brasil, e contou ainda com a participação da médica britânica e líder humanitária Sarah Fane, da MCC Foundation; do cônsul-geral do Reino Unido no Rio de Janeiro, Edward Haxton; e de Lee Booth, treinador da seleção brasileira de críquete. O grupo foi recepcionado pela vice-prefeita Isabel Swan e pela diretora do PESC, Sheila Bahia.



Durante a visita, os convidados acompanharam uma demonstração prática realizada pelos alunos do projeto e conheceram de perto o trabalho desenvolvido pelos professores Felipe Santos e Thainara Figueiredo, capacitados pelo Cricket Brasil no início deste ano. Atualmente, o projeto atende estudantes do Caramujo e de bairros vizinhos, captados em unidades das redes municipal e estadual de ensino.



Estrutura e impacto social impressionam visitantes



A qualidade da estrutura do parque, o engajamento dos jovens atletas e o caráter inclusivo da iniciativa foram aspectos destacados pelos integrantes da comitiva. Segundo Matthew Featherstone, o trabalho desenvolvido no Caramujo vai além do esporte e representa uma importante ferramenta de transformação social.



“O que acontece aqui é extraordinário. Os professores fazem um grande trabalho em uma estrutura muito bonita. Faltam no Brasil centros esportivos como este, feitos para a comunidade, cheios de crianças felizes e cheios de vida”, afirmou.



O interesse dos visitantes foi tão grande que surgiu a proposta de transformar o PESC em um polo nacional de treinamento de críquete, nos moldes do que já ocorre em Minas Gerais, com apoio da comunidade britânica ligada à modalidade.



Além da visita ao Caramujo, a comitiva também esteve no Rio Cricket, em Icaraí, um dos clubes mais tradicionais do país. Fundado em 1872 e instalado em Niterói desde 1897, o clube é considerado um dos principais símbolos da história do críquete no Brasil. A ideia, segundo os participantes do encontro, é aproximar os jovens do projeto social do ambiente competitivo, promovendo torneios, campeonatos e o resgate da tradição da modalidade na cidade.



Para o professor Felipe Santos, o principal objetivo do projeto é promover cidadania e inclusão social. Segundo ele, o trabalho é desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e busca utilizar o esporte como instrumento de desenvolvimento humano.



“Críquete não é só esporte, mas transformação social. Temos todas as condições de formar um time para disputar competições nacionais e internacionais, mas a nossa principal missão é promover oportunidades para esses jovens”, destacou.



A professora Thainara Figueiredo lembra que o desafio inicial era despertar o interesse dos alunos por uma modalidade pouco conhecida no Brasil. O resultado, segundo ela, superou as expectativas.



“Hoje temos muitos alunos matriculados e praticantes ativos. Os pais ficaram felizes ao perceber que o esporte lembra brincadeiras tradicionais da infância, o que facilita a identificação das crianças com a modalidade”, contou.



Esporte promove inclusão e melhora desempenho de alunos



Entre os beneficiados pelo projeto está Bruno Calebe, de 14 anos, que possui deficiência intelectual. Sua mãe, Renata Aguiar de Albuquerque, relata mudanças significativas desde que o filho começou a praticar o esporte.



“Ele caía muito e o críquete o ajudou a melhorar o equilíbrio. Além disso, está mais alegre e sociável. Os professores e a equipe do PESC são muito acolhedores”, afirmou.



A auxiliar de escritório Rosemeire de Brito também observa avanços no desempenho do filho Enzo, de 13 anos.



“O rendimento dele na escola melhorou, a diretora elogiou seu comportamento e sua concentração. O esporte está fazendo muito bem para ele”, disse.



Considerado o segundo esporte mais praticado do mundo, atrás apenas do futebol, o críquete reúne atualmente mais de 14 mil praticantes no Brasil e voltará ao programa olímpico nos Jogos de Los Angeles, em 2028, após mais de um século fora das Olimpíadas. Em Niterói, a modalidade ganha novos adeptos graças a um projeto que une esporte, educação e inclusão social, consolidando a cidade como um dos principais polos de desenvolvimento da prática no país.