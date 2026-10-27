Niterói: Gilberto Gil vai se apresentar na Praia de Icaraí nas comemorações pelo aniversário da cidade, dia 22 de novembro - Ricardo Stuckert

Niterói: Gilberto Gil vai se apresentar na Praia de Icaraí nas comemorações pelo aniversário da cidade, dia 22 de novembroRicardo Stuckert

Publicado 27/10/2026 09:20

Niterói já tem definida a principal atração das comemorações pelo seu aniversário . O cantor e compositor Gilberto Gil fará um show gratuito na Praia de Icaraí no dia 22 de novembro, data em que o município celebra mais um ano de fundação.

O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves durante a festa pela reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A data da apresentação foi confirmada pela Prefeitura, mas o horário e outros detalhes da programação ainda serão divulgados.



Um dos artistas mais importantes da música brasileira, Gil retorna a Niterói trazendo uma trajetória marcada por mais de seis décadas de carreira, sucessos que atravessam gerações e uma contribuição decisiva para o movimento tropicalista, ao lado de nomes como Caetano Veloso. Dono de clássicos como Aquele Abraço, Andar com Fé, Palco e Toda Menina Baiana, o artista também teve atuação destacada na vida pública ao ocupar o cargo de ministro da Cultura entre 2003 e 2008.



Relação histórica com Niterói e legado de Arthur Maia



A apresentação reforça uma antiga ligação de Gilberto Gil com Niterói, cidade que já recebeu o artista em diferentes ocasiões. A mais recente delas ocorreu no Réveillon de 2019 para 2020, quando o cantor reuniu milhares de pessoas na Praia de Icaraí em um dos maiores eventos públicos promovidos pelo município nos últimos anos.



A relação de Gil com a cidade também passa pela amizade e parceria musical com o saudoso baixista Arthur Maia, um dos maiores instrumentistas do país e figura central da cena cultural niteroiense. Arthur, que foi secretário de Cultura de Niterói e um dos principais articuladores de projetos musicais na cidade, dividiu palcos e gravações com Gilberto Gil ao longo de sua carreira e foi responsável por aproximar grandes nomes da música brasileira da agenda cultural do município. A conexão artística entre os dois ficou marcada por décadas de colaboração e admiração mútua.



A volta de Gilberto Gil à cidade tem, portanto, um significado especial para a história cultural de Niterói, que mantém viva a memória de Arthur Maia por meio de festivais, homenagens e iniciativas ligadas à música.



Além do show de aniversário, a Prefeitura prepara uma extensa programação cultural para celebrar a data. As festividades deverão ocorrer em diferentes regiões da cidade, incluindo Icaraí, Fonseca e Piratininga.



A expectativa é que a apresentação de Gilberto Gil reúna um grande público na orla de Icaraí, repetindo o sucesso de suas passagens anteriores pela cidade e transformando a celebração em uma grande festa da música brasileira.