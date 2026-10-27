Niterói: realização da Festa de São Judas Tadeu fará com que a NitTrans realize mudanças viáriasReprodução/Internet
Trânsito em Icaraí terá mudanças para a Festa de São Judas Tadeu
Recomendação da NitTrans é que moradores e frequentadores da festa programem seus deslocamentos com antecedência
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Motoristas enfrentam retenções nos acessos à Ponte Rio-Niterói
Principais pontos de lentidão foram registrados em vias de Icaraí e da região central da cidade, especialmente nos acessos à Ponte
Gilberto Gil será atração principal do aniversário de Niterói
Prefeitura prepara uma extensa programação cultural para celebrar a data
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Sintronac cobra investigação sobre redução de frota durante eleições
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Prefeitura renova convênio com o Programa Disque Denúncia
A parceria, que foca em expandir a rede de segurança pública na cidade, amplia o atendimento ao cidadão e o acesso aos dados da central de atendimento
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