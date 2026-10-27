Niterói: realização da Festa de São Judas Tadeu fará com que a NitTrans realize mudanças viárias - Reprodução/Internet

Niterói: realização da Festa de São Judas Tadeu fará com que a NitTrans realize mudanças viáriasReprodução/Internet

Publicado 27/10/2026 09:30

Motoristas que circulam por Icaraí devem ficar atentos às alterações no trânsito que serão implementadas para a realização da Festa de São Judas Tadeu . A NitTrans promoverá mudanças viárias entre as 8h desta segunda-feira (26) e as 8h de quinta-feira (29), com o objetivo de garantir a segurança dos participantes e a organização do evento religioso.

As medidas estão previstas na Portaria nº 648/2026, publicada no Diário Oficial de 22 de outubro, e incluem interdições parciais e alterações no sentido de circulação de vias próximas à Paróquia de São Judas Tadeu.

Interdições e inversão de mão exigirão atenção dos motoristas

Durante o período da festa, haverá interdição parcial da Avenida Almirante Ary Parreiras no trecho compreendido entre a Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres e a Rua Ator Paulo Gustavo. O tráfego de veículos será mantido, mas com restrições, exigindo atenção redobrada dos condutores à sinalização temporária instalada no local.

Outra mudança importante ocorrerá na Rua Ator Paulo Gustavo, que terá o sentido de circulação invertido entre a Rua Joaquim Távora e a Avenida Almirante Ary Parreiras. Com a alteração, os motoristas deverão observar cuidadosamente a nova configuração viária para evitar infrações e situações de risco.

A NitTrans informou que manterá agentes de trânsito na região durante todo o período das celebrações para orientar condutores e pedestres, além de monitorar o fluxo de veículos.

A recomendação é que moradores, frequentadores da festa e demais usuários das vias programem seus deslocamentos com antecedência e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos no entorno da paróquia. As intervenções têm como finalidade garantir a realização segura da tradicional festa em homenagem a São Judas Tadeu, uma das mais importantes celebrações religiosas da cidade.