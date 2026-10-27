Niterói: programa EducaFisco promove aprendizado sobre tributos, cidadania e patrimônio históricoDivulgação/Ascom

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Leonardo Soares
Alunos da Escola Municipal Dr. Alberto Francisco Torres participaram de uma atividade educativa promovida pela Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) no Palácio Arariboia. A iniciativa faz parte do programa EducaFisco, que busca aproximar crianças e adolescentes da administração pública e ensinar, de maneira acessível, conceitos relacionados à cidadania, tributos e ao funcionamento dos serviços públicos.
Durante a visita, os estudantes conheceram a sede da Secretaria de Fazenda e tiveram a oportunidade de explorar aspectos da história e do patrimônio cultural de Niterói. A programação incluiu atividades interativas, vídeos educativos, dinâmicas e uma vendinha pedagógica criada especialmente para o projeto, por meio da qual as crianças aprenderam sobre a importância dos impostos e da emissão da nota fiscal.
Para a professora Vanessa Romão, a experiência contribui para ampliar a compreensão dos estudantes sobre seus direitos e deveres como cidadãos.
“Acredito que vale muito a pena trazer os estudantes, principalmente da rede pública, para visitar esse espaço aqui no coração de Niterói e aprender sobre o patrimônio histórico. E também conhecer sobre os impostos, porque isso faz parte da cidadania. Eles precisam crescer e estudar sabendo como é a vida em sociedade e o que ela exige de nós, direitos e deveres”, destacou.
Programa une cidadania, educação e conhecimento sobre gestão pública
Criado pela Secretaria Municipal de Fazenda, o EducaFisco tem como objetivo disseminar conhecimentos sobre legislação tributária, conscientizar a população sobre a função social dos tributos e promover orientação fiscal. O programa também apresenta os serviços oferecidos pela pasta e seus canais de atendimento, ampliando o acesso às informações sobre a gestão dos recursos públicos municipais.
Durante o circuito educativo no Palácio Arariboia, os estudantes tiveram contato com temas como arrecadação e aplicação dos tributos, funcionamento da Secretaria de Fazenda, divisão dos Três Poderes, organização dos entes federativos e o programa NitNota Cidadã. Ao final da visita, os participantes receberam uma cartilha educativa reunindo os principais conteúdos abordados e informações sobre a história do prédio histórico que abriga a secretaria.
O projeto é desenvolvido por auditores fiscais da Receita Municipal em parceria com a Assessoria de Comunicação Institucional (Ascom), que também produz conteúdos educativos disponibilizados no canal da Secretaria de Fazenda no YouTube.
A iniciativa reforça a importância da educação fiscal como ferramenta de formação cidadã, incentivando crianças e adolescentes a compreenderem desde cedo como os recursos públicos são arrecadados e investidos em benefício da população.
Agendamento de visitas
Escolas e instituições interessadas em participar das atividades do EducaFisco podem solicitar o agendamento de visitas por meio da página do programa no portal da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói.