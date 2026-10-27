Niterói: projeto Praia Sem Barreiras é realizado em parceria com a Associação Nanismo Brasil (Annabra)Divulgação/Ascom
Data: 31 de outubro (sábado)
Horário: das 9h às 12h
Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF, Niterói (RJ)
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