Niterói: projeto Praia Sem Barreiras é realizado em parceria com a Associação Nanismo Brasil (Annabra) - Divulgação/Ascom

Niterói: projeto Praia Sem Barreiras é realizado em parceria com a Associação Nanismo Brasil (Annabra)Divulgação/Ascom

Publicado 27/10/2026 09:40

A Praia de Icaraí receberá, no próximo dia 31 de outubro, uma edição especial do projeto Praia Sem Barreiras voltada à conscientização sobre o nanismo e à promoção da inclusão. Realizada em parceria com a Associação Nanismo Brasil (Annabra), a iniciativa acontecerá das 9h às 12h, em frente à Reitoria da Universidade Federal Fluminense (UFF), reunindo pessoas com nanismo, familiares e representantes da entidade em uma manhã de lazer, convivência e valorização da diversidade.

A ação integra as atividades alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra as Pessoas com Nanismo, celebrado em 25 de outubro, e busca ampliar a visibilidade da causa, estimular o respeito às diferenças e fortalecer a construção de uma sociedade mais acessível e inclusiva.

Segundo a coordenadora de Acessibilidade de Niterói, Camila Rodrigues, a programação tem como principal objetivo reforçar a importância da inclusão nos espaços públicos.

“Essa edição do Praia Sem Barreiras é muito especial. É um momento de dar visibilidade à causa, combater o preconceito e mostrar que a inclusão precisa estar presente no nosso dia a dia. Queremos que todas as pessoas possam aproveitar a praia, os espaços públicos e os momentos de lazer com respeito e dignidade”, destacou.

Iniciativa reforça acolhimento e respeito à diversidade

A representante da Annabra e mãe de Noah, uma criança com nanismo, Monique Martins, ressaltou a importância dos projetos inclusivos desenvolvidos no município para garantir acolhimento e respeito às pessoas com deficiência.

“Como mãe de uma criança com nanismo, sinto que, no Niterói Inclusivo, o Noah é respeitado e acolhido. Ali, enxergam primeiro a pessoa que ele é, e não sua deficiência. E isso é inclusão de verdade”, afirmou.

Além da atividade na praia, a Prefeitura promoverá outra ação simbólica para marcar a data. No dia 25 de outubro, o Museu de Arte Contemporânea (MAC), a Câmara Municipal, o Theatro Municipal e o Campo de São Bento serão iluminados na cor verde, em apoio à campanha de conscientização sobre o nanismo e de combate ao preconceito.

O projeto Praia Sem Barreiras é uma das iniciativas de inclusão desenvolvidas em Niterói para garantir que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida tenham acesso ao lazer e aos espaços públicos com autonomia, conforto e segurança.

Serviço

Praia Sem Barreiras – Edição especial de conscientização sobre o nanismo

Data: 31 de outubro (sábado)

Horário: das 9h às 12h

Local: Praia de Icaraí, em frente à Reitoria da UFF, Niterói (RJ)