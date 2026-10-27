Niterói alcançou em setembro de 2026 o menor número de roubos de veículos desde o início da série histórica por município do Instituto de Segurança Pública (ISP), iniciada em 2003. De acordo com os dados, foram registradas apenas quatro ocorrências no período, número que representa 0,28% dos 1.443 casos contabilizados em todo o estado do Rio de Janeiro no mesmo mês.
O resultado reforça a tendência de redução desse tipo de crime na cidade, que tem investido em tecnologia, inteligência, monitoramento e ações integradas com as forças estaduais de segurança pública.
Segundo o prefeito Rodrigo Neves, os indicadores refletem uma estratégia baseada em planejamento e investimentos permanentes.
“Esses resultados são construídos com planejamento, investimento contínuo e integração entre a Prefeitura e as forças de segurança pública. Em Niterói, combinamos tecnologia e inteligência para apoiar o trabalho nas ruas com políticas de prevenção que ampliam as oportunidades para os jovens. Os avanços são importantes, mas sabemos que a segurança exige atenção e trabalho todos os dias. Vamos seguir enfrentando com firmeza o crime para proteger a população”, afirmou.
No acumulado entre janeiro e setembro deste ano, o município registrou 185 roubos de veículos, contra 198 ocorrências no mesmo período de 2025, uma redução de 6,6%. Enquanto isso, o estado do Rio de Janeiro apresentou movimento contrário, com aumento de 3,6%, passando de 17.139 para 17.753 registros.
Roubos de rua também apresentam queda expressiva
Outro indicador considerado estratégico para a segurança pública também apresentou resultados positivos em Niterói. Os roubos de rua caíram 38,5% no acumulado dos nove primeiros meses do ano, passando de 909 casos em 2025 para 559 em 2026.
Somente em setembro, foram registradas 52 ocorrências desse tipo de crime na cidade, o equivalente a 1,42% dos 3.667 casos contabilizados em todo o estado.
Os resultados estão associados às ações desenvolvidas por meio do Pacto Niterói Contra a Violência, programa que desde 2018 já recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos municipais destinados a iniciativas de prevenção, inteligência, tecnologia, policiamento e inclusão social.
Entre os principais equipamentos da estratégia está o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que opera 24 horas por dia e monitora a cidade por meio de mais de 800 câmeras. A estrutura conta ainda com sistemas como o Cercamento Eletrônico e o ShotSpotter, tecnologia capaz de identificar disparos de arma de fogo por sensores acústicos e enviar alertas em tempo real para as equipes de monitoramento.
Investimentos unem tecnologia e inclusão social
Além das ações de repressão e monitoramento, a Prefeitura aposta na prevenção da violência como eixo fundamental da política de segurança. Projetos vinculados ao Pacto Niterói Contra a Violência já beneficiaram mais de 50 mil jovens por meio de iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte, qualificação profissional e inclusão social.
O município também mantém investimentos na ampliação da estrutura da Guarda Municipal e em convênios voltados ao fortalecimento da atuação das polícias Militar e Civil na cidade.
Em 2025, a Prefeitura iniciou uma nova etapa do Pacto Niterói Contra a Violência, com planejamento até 2030. A proposta prevê o fortalecimento das ações de inteligência, prevenção e segurança territorial, além da ampliação dos investimentos em tecnologia e da integração entre o município e as forças estaduais de segurança.
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