Niterói: ISP registra série histórica na cidade desde 2003 - Luciana Carneiro/Ascom

Niterói: ISP registra série histórica na cidade desde 2003Luciana Carneiro/Ascom

Publicado 27/10/2026 09:50

Niterói alcançou em setembro de 2026 o menor número de roubos de veículos desde o início da série histórica por município do Instituto de Segurança Pública (ISP) , iniciada em 2003. De acordo com os dados, foram registradas apenas quatro ocorrências no período, número que representa 0,28% dos 1.443 casos contabilizados em todo o estado do Rio de Janeiro no mesmo mês.

O resultado reforça a tendência de redução desse tipo de crime na cidade, que tem investido em tecnologia, inteligência, monitoramento e ações integradas com as forças estaduais de segurança pública.

Segundo o prefeito Rodrigo Neves, os indicadores refletem uma estratégia baseada em planejamento e investimentos permanentes.

“Esses resultados são construídos com planejamento, investimento contínuo e integração entre a Prefeitura e as forças de segurança pública. Em Niterói, combinamos tecnologia e inteligência para apoiar o trabalho nas ruas com políticas de prevenção que ampliam as oportunidades para os jovens. Os avanços são importantes, mas sabemos que a segurança exige atenção e trabalho todos os dias. Vamos seguir enfrentando com firmeza o crime para proteger a população”, afirmou.

No acumulado entre janeiro e setembro deste ano, o município registrou 185 roubos de veículos, contra 198 ocorrências no mesmo período de 2025, uma redução de 6,6%. Enquanto isso, o estado do Rio de Janeiro apresentou movimento contrário, com aumento de 3,6%, passando de 17.139 para 17.753 registros.

Roubos de rua também apresentam queda expressiva

Outro indicador considerado estratégico para a segurança pública também apresentou resultados positivos em Niterói. Os roubos de rua caíram 38,5% no acumulado dos nove primeiros meses do ano, passando de 909 casos em 2025 para 559 em 2026.

Somente em setembro, foram registradas 52 ocorrências desse tipo de crime na cidade, o equivalente a 1,42% dos 3.667 casos contabilizados em todo o estado.

Os resultados estão associados às ações desenvolvidas por meio do Pacto Niterói Contra a Violência, programa que desde 2018 já recebeu mais de R$ 820 milhões em investimentos municipais destinados a iniciativas de prevenção, inteligência, tecnologia, policiamento e inclusão social.

Entre os principais equipamentos da estratégia está o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), que opera 24 horas por dia e monitora a cidade por meio de mais de 800 câmeras. A estrutura conta ainda com sistemas como o Cercamento Eletrônico e o ShotSpotter, tecnologia capaz de identificar disparos de arma de fogo por sensores acústicos e enviar alertas em tempo real para as equipes de monitoramento.

Investimentos unem tecnologia e inclusão social

Além das ações de repressão e monitoramento, a Prefeitura aposta na prevenção da violência como eixo fundamental da política de segurança. Projetos vinculados ao Pacto Niterói Contra a Violência já beneficiaram mais de 50 mil jovens por meio de iniciativas nas áreas de educação, cultura, esporte, qualificação profissional e inclusão social.

O município também mantém investimentos na ampliação da estrutura da Guarda Municipal e em convênios voltados ao fortalecimento da atuação das polícias Militar e Civil na cidade.

Em 2025, a Prefeitura iniciou uma nova etapa do Pacto Niterói Contra a Violência, com planejamento até 2030. A proposta prevê o fortalecimento das ações de inteligência, prevenção e segurança territorial, além da ampliação dos investimentos em tecnologia e da integração entre o município e as forças estaduais de segurança.