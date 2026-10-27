Niterói: acidente pela manhã na Ponte refletiu em problemas no trânsito do Centro da cidade - Reprodução/Internet

Niterói: acidente pela manhã na Ponte refletiu em problemas no trânsito do Centro da cidadeReprodução/Internet

Publicado 27/10/2026 09:23

O trânsito apresentou dificuldades para quem deixou Niterói em direção ao Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (27). Os principais pontos de lentidão foram registrados em vias de Icaraí e da região central da cidade, especialmente nos acessos à Ponte Rio-Niterói.

Congestionamentos em Icaraí e no Centro

Motoristas encontraram tráfego intenso em importantes corredores viários da cidade, como as avenidas Governador Roberto Silveira, Marquês do Paraná e Jansen de Melo, uma das principais ligações com a Ponte Rio-Niterói. Já na Alameda São Boaventura, no Fonseca, o fluxo seguia sem maiores problemas no sentido da travessia, segundo informações da NitTrans.

Acidente provocou impacto na travessia

Parte dos transtornos foi causada por um acidente envolvendo dois automóveis no sentido Rio, nas proximidades do Mocanguê. A ocorrência chegou a interditar uma faixa da pista e mobilizou equipes da concessionária responsável pela Ponte. A liberação total ocorreu às 8h02, e não havia informações sobre vítimas.

A colisão foi comunicada por volta das 7h45, na altura do pórtico 20. Durante o atendimento, houve reflexos no trânsito desde os acessos à Ponte até o trecho do acidente.

Tempo de viagem aumentou

Com o impacto da ocorrência, o tempo estimado para atravessar a Ponte no sentido Rio subiu ao longo da manhã. Enquanto a previsão era de 24 minutos logo após o acidente, a estimativa chegou a 28 minutos por volta das 8h, antes da normalização completa da pista.

Na atualização divulgada naquele horário, a travessia em direção ao Rio era calculada em 28 minutos, enquanto o sentido Niterói apresentava trânsito fluindo normalmente, com previsão de 13 minutos para a passagem.

As condições do trânsito podem variar ao longo da manhã, e a recomendação é que os motoristas acompanhem as atualizações antes de iniciar o deslocamento.