Niterói: acidente pela manhã na Ponte refletiu em problemas no trânsito do Centro da cidadeReprodução/Internet
Motoristas enfrentam retenções nos acessos à Ponte Rio-Niterói
Principais pontos de lentidão foram registrados em vias de Icaraí e da região central da cidade, especialmente nos acessos à Ponte
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