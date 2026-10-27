Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de ontem - Reprodução/Internet

Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã de ontemReprodução/Internet

Publicado 27/10/2026 09:40

Polícia Federal realizou, na manhã desta terça-feira (27), uma nova etapa da Operação Castratio, investigação que apura possíveis irregularidades em contratos do Governo do Estado do Rio de Janeiro voltados à castração e esterilização de animais. A ação inclui cinco mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, após autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).

Parlamentar está entre os investigados

Entre os alvos da operação está o deputado federal reeleito Marcelo Queiroz (PSDB). Agentes federais realizaram diligências em endereços ligados ao parlamentar, incluindo seu escritório. Como exerce mandato na Câmara dos Deputados, o caso tramita sob foro por prerrogativa de função, e as medidas foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do STF.

Contratos sob suspeita chegam a R$ 200 milhões

As apurações concentram-se em contratos celebrados entre o governo estadual e uma empresa privada responsável por serviços de castração e esterilização de animais. Segundo a Polícia Federal, os acordos analisados somam cerca de R$ 200 milhões. Os investigadores avaliam a existência de possíveis irregularidades, como direcionamento de contratações, sobrepreço em serviços e fraudes em processos licitatórios.

Nova etapa amplia investigação

A primeira fase da Operação Castratio ocorreu em maio de 2026. De acordo com a PF, a análise do material apreendido naquele momento permitiu o avanço das investigações, resultando na deflagração desta segunda etapa. O objetivo é aprofundar a apuração sobre a atuação dos envolvidos e verificar a existência de outros ilícitos relacionados ao caso.

Suspeita de organização criminosa

Conforme informado pela Polícia Federal, a investigação tem como foco uma suposta organização criminosa que teria atuado no âmbito da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro (SEAPA). Os fatos apurados podem envolver crimes como peculato, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e outras infrações que eventualmente sejam identificadas ao longo do inquérito.

O que diz a defesa

a nota enviada pela defesa à reportagem diz: "O deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) reafirma que jamais participou ou teve conhecimento de qualquer ilegalidade. Embora nunca tenha sido intimado, prestou

espontaneamente esclarecimentos no âmbito da investigação, demonstrando a absoluta regularidade das contratações realizadas durante sua gestão à frente da Secretaria estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Importante ressaltar que tais contratos foram submetidos ao controle do Tribunal de Contas e da Controladoria, sem qualquer apontamento de irregularidade. Idealizador do maior programa de castração gratuita de animais do mundo, implementado no Estado do Rio de Janeiro, o parlamentar é o principal interessado no completo esclarecimento dos fatos. Queiroz reitera a sua confiança nas instituições responsáveis pela investigação e permanece à inteira disposição das autoridades para prestar todos os

esclarecimentos necessários".