Niterói: para a direção do hospital, os resultados demonstram que os investimentos vão além da modernização física da unidade - Divulgação/Ascom

Niterói: para a direção do hospital, os resultados demonstram que os investimentos vão além da modernização física da unidadeDivulgação/Ascom

Publicado 28/10/2026 14:00

Um ano após a reforma da Enfermaria 2 e a implantação do Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM), o Hospital Municipal Carlos Tortelly (HMCT) , em Niterói, apresenta avanços nos indicadores assistenciais. Dados da unidade revelam aumento no número de atendimentos e exames realizados, além da redução do tempo médio de permanência dos pacientes internados.

Entre março e julho de 2024 e o mesmo período de 2026, o hospital registrou crescimento de 25,9% nos atendimentos, passando de 23.525 para 29.610 procedimentos realizados. No mesmo intervalo, a quantidade de exames aumentou 38,9%, saltando de 178.923 para 248.477.

Outro indicador que chamou atenção foi a redução no tempo médio de internação, que caiu de 13 para 8,6 dias. Somente entre janeiro e julho deste ano, a unidade contabilizou 40.708 atendimentos, 2.089 internações e mais de 341 mil exames.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ilza Fellows, os resultados refletem os investimentos realizados na modernização e qualificação dos serviços prestados à população.

Segundo a gestora, o fortalecimento da estrutura hospitalar amplia a capacidade de atendimento da unidade e contribui para oferecer assistência mais eficiente e humanizada aos pacientes.

CTI e enfermaria operam com alta demanda

O Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Carlos Tortelly também apresentou evolução significativa nos últimos anos. Em 2025, o setor alcançou 1.654 internações, o maior volume registrado na série histórica analisada, com média mensal de 138 pacientes. Em comparação com 2016, o crescimento da produção assistencial ultrapassou dez vezes.

Paralelamente ao aumento da demanda, o CTI registrou queda no tempo médio de permanência dos pacientes, chegando a aproximadamente cinco dias em 2025. Nos cinco primeiros meses de 2026, foram contabilizadas 609 internações, mantendo média mensal de 122 pacientes e o mesmo período médio de internação.

Para a direção do hospital, os resultados demonstram que os investimentos vão além da modernização física da unidade, refletindo também na qualidade da assistência prestada pelas equipes multiprofissionais.

Já a Enfermaria 2, que completou um ano de funcionamento após a reforma, opera próxima da capacidade máxima. Entre setembro de 2025 e julho de 2026, o setor registrou 871 admissões e acumulou 9.240 pacientes-dia, alcançando taxa média de ocupação de 99,4%.

A maior parte dos pacientes atendidos na enfermaria chegou por meio de transferências internas, reforçando o papel estratégico da unidade na organização do fluxo hospitalar. No período, também foram registradas 586 altas médicas.

A modernização do espaço proporcionou melhores condições de acolhimento e tratamento aos pacientes, além de oferecer estrutura mais adequada para o trabalho das equipes de saúde.

Núcleo de Atendimento à Mulher completa primeiro ano de funcionamento

Inaugurado juntamente com a nova enfermaria, o Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) passou a integrar a rede de assistência especializada do hospital, oferecendo acolhimento, orientação e acompanhamento a pacientes em situação de vulnerabilidade.

Em seu primeiro ano de funcionamento, o serviço atendeu 59 mulheres e realizou mais de 100 encaminhamentos para programas e serviços da rede de proteção social e de saúde.

O núcleo atua por meio de escuta qualificada e atendimento humanizado, identificando demandas que muitas vezes vão além das questões clínicas apresentadas pelas pacientes durante a internação ou atendimento hospitalar. Entre as mulheres acolhidas predominam pacientes negras, em situação de vulnerabilidade socioeconômica e, na maioria dos casos, mães.

A iniciativa fortalece a integração entre o hospital e outros serviços da rede de proteção, permitindo uma abordagem mais ampla e direcionada para situações de risco e fragilidade social.

Com os resultados alcançados ao longo do último ano, o Hospital Municipal Carlos Tortelly consolida um processo de expansão e qualificação da assistência, combinando ampliação da capacidade de atendimento, modernização da infraestrutura e criação de serviços especializados voltados às necessidades da população