Niterói: evento gratuito encerra o Mês da Pessoa Idosa com roda de samba e confraternização - Divulgação/Ascom

Niterói: evento gratuito encerra o Mês da Pessoa Idosa com roda de samba e confraternizaçãoDivulgação/Ascom

Publicado 28/10/2026 14:09

Prefeitura de Niterói encerra a programação do Mês da Pessoa Idosa neste sábado (31) com uma grande confraternização voltada aos participantes do Programa Niterói 60Up. O evento será realizado das 16h às 21h, na Praça José Martí, em São Francisco, reunindo música, lazer e momentos de convivência para celebrar a longevidade e incentivar o envelhecimento saudável.

A programação terá como destaque uma roda de samba ao ar livre, criando um ambiente de integração entre os participantes dos diversos núcleos do programa municipal. A iniciativa busca fortalecer os vínculos sociais, estimular a participação comunitária e valorizar as trajetórias de vida das pessoas idosas atendidas pelo projeto.

De acordo com o secretário municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável, José Antônio Fernandez, o ZAF, a celebração reforça o compromisso da cidade em ampliar oportunidades de lazer, inclusão e qualidade de vida para a população com mais de 60 anos.

Segundo o secretário, envelhecer de forma ativa significa continuar ocupando os espaços públicos, participando da vida social e tendo acesso a atividades que promovam bem-estar, convivência e cidadania.

Praça José Martí é referência de lazer e convivência na Zona Sul

Palco do evento, a Praça José Martí é um dos espaços públicos mais tradicionais do bairro São Francisco, na Zona Sul de Niterói. Localizada em uma área privilegiada, próxima à orla da Praia de São Francisco, a praça é frequentemente utilizada para atividades esportivas, encontros culturais, feiras e eventos comunitários promovidos pela Prefeitura e por organizações locais.

O espaço conta com áreas arborizadas, bancos, iluminação pública e amplas áreas de circulação, tornando-se um importante ponto de encontro para moradores da região. Sua localização estratégica, próxima a restaurantes, quiosques e à orla revitalizada de São Francisco, contribui para que a praça seja um dos locais mais frequentados por famílias, praticantes de atividades físicas e grupos da terceira idade.

A escolha da Praça José Martí para o encerramento da programação busca justamente aproveitar um ambiente aberto e acolhedor, favorecendo a interação entre os participantes em um cenário conhecido por estimular a convivência e o contato com a cidade.

Incentivo ao envelhecimento ativo

O encontro integra as ações desenvolvidas ao longo do mês pela Secretaria Municipal da Pessoa Idosa e Envelhecimento Saudável. O Programa Niterói 60Up promove regularmente atividades esportivas, culturais, educativas e de promoção da saúde, com o objetivo de estimular a autonomia, a socialização e a qualidade de vida dos idosos do município.

As inscrições para participar da confraternização estão abertas aos integrantes do programa e devem ser realizadas diretamente com os agentes responsáveis pelos núcleos onde os participantes estão cadastrados.

Serviço

Evento: Encerramento do Mês da Pessoa Idosa - Roda de Samba e Confraternização

Data: Sábado, 31 de outubro

Horário: Das 16h às 21h

Local: Praça José Martí, São Francisco, Niterói

Participação: Exclusiva para integrantes do Programa Niterói 60Up, mediante inscrição nos respectivos núcleos.