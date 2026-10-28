Niterói: CIEP no Badu é invadido e materiais eletrônicos são roubados - Reprodução/Internet

Niterói: CIEP no Badu é invadido e materiais eletrônicos são roubadosReprodução/Internet

Publicado 28/10/2026 17:57

Um furto registrado no Ciep 450 Emiliano Di Cavalcanti , no bairro Badu, em Niterói, resultou em um prejuízo estimado em R$ 56,1 mil para a unidade de ensino. A ação criminosa aconteceu durante a madrugada de sábado (24) e está sendo investigada pela Polícia Civil.

De acordo com informações do registro de ocorrência, os invasores levaram diversos equipamentos eletrônicos utilizados nas atividades administrativas e pedagógicas da escola. Entre os itens furtados estão 15 Chromebooks educacionais, sete televisores, um notebook, um projetor e dois micro-ondas.

Apesar do ocorrido, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro informou que as aulas seguem normalmente e garantiu a reposição dos materiais levados pelos criminosos.

Invasão foi descoberta após falha na energia

A suspeita de invasão surgiu quando uma funcionária percebeu que o armário de energia elétrica da unidade, localizado na garagem, estava aberto. Diante da situação, uma representante da escola foi até o local para averiguar o problema.

Durante a inspeção, foi constatado que uma das grades de acesso havia sido violada. Ao verificar as dependências da unidade, foi identificado o desaparecimento dos equipamentos eletrônicos.

Segundo o boletim de ocorrência, o crime teria acontecido entre 1h50 e 2h20 da madrugada. Imagens do sistema de monitoramento mostram a chegada dos suspeitos pela Rua Monan Pequeno, nas proximidades da escola.

Polícia Civil investiga autoria do crime

O caso foi registrado na 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), responsável pelas investigações. O local passou por perícia e os agentes trabalham para identificar os autores e esclarecer a dinâmica da ação criminosa. As imagens de segurança e demais elementos coletados no local deverão auxiliar os trabalhos da polícia.

O levantamento realizado pela unidade escolar aponta que os equipamentos furtados somam R$ 56,1 mil em perdas. Os itens de maior valor são 15 Chromebooks educacionais: R$ 30 mil; Sete televisores: R$ 15 mil; Um projetor: R$ 5,5 mil; Um notebook: R$ 4 mil; Dois micro-ondas: R$ 1,6 mil.

A retirada dos computadores impacta temporariamente as atividades que utilizam recursos digitais na escola, que atende estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Secretaria garante reposição dos equipamentos

Além das perdas materiais, a unidade também apresentou problemas no fornecimento de energia elétrica após a invasão. A Secretaria de Educação informou, entretanto, que o funcionamento da escola não foi interrompido.

A pasta afirmou ainda que providenciará a reposição dos equipamentos furtados para minimizar os impactos nas atividades pedagógicas e garantir a continuidade do atendimento aos alunos.