Niterói: CIEP no Badu é invadido e materiais eletrônicos são roubadosReprodução/Internet
Furto em escola estadual de Niterói causa alto prejuízo
Criminosos invadem Ciep no Badu e levam Chromebooks, televisores e outros equipamentos, com perda estimada de 56 mil reais
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Niterói celebra Mês da Pessoa Idosa com roda de samba e confraternização
Evento promovido pelo Programa Niterói 60Up acontece neste sábado e reúne música, integração e atividades voltadas ao envelhecimento ativo
Hospital Carlos Tortelly amplia capacidade assistencial após investimentos
Depois da reforma da Enfermaria 2 e implantação do NUAM, unidade apresenta crescimento do número de atendimentos e evolução dos indicadores do CTI
Niterói recebe Congresso Brasileiro de Energia Solar
Evento reúne especialistas, pesquisadores e representantes do setor público e privado para debater o futuro das energias renováveis e a transição energética no Brasil
Niterói registra menor índice de roubos de veículos de série histórica
Instituto de Segurança Pública (ISP) iniciou a pesquisa a partir do ano de 2003
Estudantes da rede municipal participam de visita ao Palácio Arariboia
Iniciativa faz parte do programa EducaFisco, que busca aproximar crianças e adolescentes da administração pública
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