Niterói: mulheres terão formação profissional, bolsa-auxílio e oportunidades de inserção no mercado de trabalho - Divulgação/Ascom

Niterói: mulheres terão formação profissional, bolsa-auxílio e oportunidades de inserção no mercado de trabalhoDivulgação/Ascom

Publicado 29/10/2026 09:17

Moradoras de comunidades de Niterói já podem se inscrever no programa Mulheres Construtoras, iniciativa da Prefeitura em parceria com a Firjan, por meio do SESI-RJ e do SENAI-RJ, voltada à formação profissional feminina no setor da construção civil. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas gratuitas em cursos de qualificação, com direito a bolsa-auxílio, material didático e uniformes.

O projeto integra o programa Vida Nova no Morro e faz parte das ações desenvolvidas pelo município para ampliar as oportunidades de emprego, renda e autonomia financeira para mulheres em territórios populares.

Cursos contemplam áreas com alta demanda por mão de obra

Nesta primeira etapa, as vagas estão distribuídas em três formações profissionais: Pedreira de Alvenaria: 75 vagas; Pintora de Edificações: 75 vagas; Eletricista de Obras: 50 vagas.

O edital é destinado a mulheres cisgênero e transgênero, com idade mínima de 18 anos ou emancipadas, renda familiar de até três salários mínimos e escolaridade compatível com os requisitos de cada curso.

Além da capacitação técnica, as participantes terão acesso a atividades voltadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais e comportamentais, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

Iniciativa busca ampliar a participação feminina no setor

A proposta surge com o objetivo de estimular a presença de mulheres em um segmento tradicionalmente ocupado por homens. Segundo a Prefeitura, o programa pretende contribuir para a redução das desigualdades de gênero e fortalecer a independência financeira das participantes.

O prefeito Rodrigo Neves destacou que o projeto está alinhado à estratégia do município de promover desenvolvimento social e econômico nas comunidades atendidas pelo Vida Nova no Morro.

“Oportunizar qualificação profissional para mulheres em áreas com potencial de empregabilidade é uma forma de ampliar perspectivas e criar novas oportunidades para quem busca melhores condições de vida”, ressaltou.

Programa foi construído em diálogo com as comunidades

Antes do lançamento do edital, equipes da Prefeitura e da Firjan realizaram reuniões nos territórios contemplados para apresentar a iniciativa às moradoras e esclarecer dúvidas sobre o processo seletivo.

A ação contou ainda com a participação de lideranças comunitárias, que contribuíram para adequar o projeto às demandas e características específicas de cada localidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, a qualificação profissional integra uma estratégia mais ampla de fortalecimento econômico e desenvolvimento social nas áreas beneficiadas pelo programa habitacional.

Participantes poderão atuar em obras do Vida Nova no Morro

Após a conclusão dos cursos, as participantes poderão ser encaminhadas para oportunidades profissionais no setor da construção civil, inclusive em intervenções realizadas pelo próprio programa Vida Nova no Morro.

Outro diferencial será a certificação emitida pela Firjan, reconhecida nacionalmente na formação profissional, o que poderá ampliar as chances de empregabilidade das alunas em um mercado que vem registrando crescimento na cidade.

Para a Secretaria Municipal da Mulher, a iniciativa representa um avanço na promoção da igualdade de oportunidades e na ampliação da presença feminina em áreas historicamente masculinas.

Inscrições seguem até novembro

As inscrições permanecerão abertas até 13 de novembro ou até que seja alcançado o limite de 600 candidaturas.

O atendimento é realizado presencialmente na unidade do SENAI Barreto, localizada na Rua General Castrioto, 460, em Niterói, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

Terão prioridade no processo seletivo moradoras das comunidades de Vila Ipiranga, Boa Vista, Pau-Ferro, Morro do Estado, Morro da Penha, Preventório e Caniçal, áreas contempladas na fase inicial do programa Vida Nova no Morro.

A expectativa é que a iniciativa contribua para ampliar a qualificação profissional feminina e gerar novas oportunidades de trabalho e renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social no município.