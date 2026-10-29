Niterói: roubo a empresário aconteceu no Sapê e investigações destacam ações violentas atribuídas à quadrilha desde o início do anoReprodução/internet
De acordo com as investigações, o bando mirava imóveis de alto padrão situados nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Durante as invasões, os criminosos subtraíam celulares, veículos e diversos bens das famílias. Consta nos registros policiais que CR já possuía uma passagem anterior pelo sistema prisional, tendo sido detido em 2018 por envolvimento com crimes da mesma natureza, mas retornou à criminalidade após deixar a prisão.
Histórico de violência e alvos na mira
Outro caso sob apuração envolve um vereador de Niterói. Segundo as autoridades, o suspeito teria trabalhado anteriormente na residência do parlamentar como ajudante de pintura, utilizando-se do conhecimento prévio da rotina e da planta do imóvel para facilitar a execução do crime.
A reportagem buscou ouvir o contraditório, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. O espaço sempre estará aberto para as colocações da defesa.
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