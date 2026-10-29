Niterói: roubo a empresário aconteceu no Sapê e investigações destacam ações violentas atribuídas à quadrilha desde o início do ano - Reprodução/internet

Niterói: roubo a empresário aconteceu no Sapê e investigações destacam ações violentas atribuídas à quadrilha desde o início do anoReprodução/internet

Publicado 29/10/2026 09:24





De acordo com as investigações, o bando mirava imóveis de alto padrão situados nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Durante as invasões, os criminosos subtraíam celulares, veículos e diversos bens das famílias. Consta nos registros policiais que CR já possuía uma passagem anterior pelo sistema prisional, tendo sido detido em 2018 por envolvimento com crimes da mesma natureza, mas retornou à criminalidade após deixar a prisão.



Histórico de violência e alvos na mira

Um homem apontado como líder de uma quadrilha especializada em roubos a residências foi preso nesta quarta-feira (28) na região de Pendotiba , em Niterói. Conhecido pelas iniciais "CR", o suspeito é investigado por comandar assaltos marcados por extrema violência, incluindo agressões, tortura e extorsão para forçar as vítimas a realizarem transferências via Pix.De acordo com as investigações, o bando mirava imóveis de alto padrão situados nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Durante as invasões, os criminosos subtraíam celulares, veículos e diversos bens das famílias. Consta nos registros policiais que CR já possuía uma passagem anterior pelo sistema prisional, tendo sido detido em 2018 por envolvimento com crimes da mesma natureza, mas retornou à criminalidade após deixar a prisão.

As investigações destacam ações violentas atribuídas à quadrilha no início do ano. Em fevereiro, um empresário foi sequestrado e roubado no bairro Sapê. Câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos armados e com os rostos cobertos abordaram a vítima na rua, colocando-a à força em um veículo. Levado até o próprio estabelecimento comercial, o empresário teve cerca de R$ 5 mil subtraídos.



Outro caso sob apuração envolve um vereador de Niterói. Segundo as autoridades, o suspeito teria trabalhado anteriormente na residência do parlamentar como ajudante de pintura, utilizando-se do conhecimento prévio da rotina e da planta do imóvel para facilitar a execução do crime.



A reportagem buscou ouvir o contraditório, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta. O espaço sempre estará aberto para as colocações da defesa.

