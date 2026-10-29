Niterói: criminosos controlavam a venda de botijões, ameaçavam comerciantes e impunham cobranças - Reprodução/Internet

Niterói: criminosos controlavam a venda de botijões, ameaçavam comerciantes e impunham cobrançasReprodução/Internet

Publicado 29/10/2026 11:25





De acordo com as investigações, que se concentraram no período entre 2024 e 2025, o grupo atuava por meio de ameaças e coerção para dominar o mercado em municípios como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e na capital fluminense.



O funcionamento da rede de coerção e monopólio

A Justiça determinou o congelamento de ativos financeiros que somam mais de R$ 327 milhões, valor associado a um esquema criminoso de controle na venda de gás de cozinha. A medida foi divulgada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) após denúncias contra 12 supostos integrantes de uma facção criminosa envolvida na exploração comercial do produto em comunidades da Região Metropolitana.De acordo com as investigações, que se concentraram no período entre 2024 e 2025, o grupo atuava por meio de ameaças e coerção para dominar o mercado em municípios como Niterói, São Gonçalo, Duque de Caxias e na capital fluminense.

Conforme o inquérito conduzido pelas autoridades, a organização criminosa utilizava a influência territorial para impor regras duras aos comerciantes locais. Entre as práticas identificadas estavam a obrigatoriedade de fornecedores, onde os depósitos de gás eram forçados a adquirir os botijões exclusivamente de marcas ou distribuidores determinados pela facção; a cobrança de taxas ilegais, com os comerciantes relatando exigências de pagamentos periódicos para terem o direito de manter as portas abertas; e a restrição de preços e concorrência, em situações cujos moradores de áreas afetadas perdiam a liberdade de escolha, sendo obrigados a comprar o produto em locais específicos, muitas vezes arcando com valores acima da média de mercado.



As investigações tiveram um avanço significativo após a denúncia de um dono de depósito situado na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, que procurou a polícia após sofrer ameaças de morte e intimidações por resistir às imposições do grupo.



A Operação Dominus e os desdobramentos judiciais



O bloqueio milionário foi solicitado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e visa desarticular as finanças do esquema. A ofensiva policial, batizada de Operação Dominus, foi executada pela Polícia Civil — por meio da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) — em parceria com o MPRJ.



A ação cumpriu dezenas de mandados de busca e apreensão e ordens de prisão preventiva. Entre os alvos da denúncia está Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, apontado pelas autoridades como uma das lideranças do grupo.



O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) ressalta que o valor bloqueado judicialmente serve para preservar recursos para eventuais reparações, embora o montante exato recuperado ainda dependa do avanço das diligências. Os denunciados respondem ao processo com direito à ampla defesa e ao princípio constitucional da presunção de inocência.